L'action de bpost s'effondre de 20 % sur des soupçons de nouvelles irrégularités dans l'entreprise

”À la suite de l’examen de conformité relatif à (l’appel d’offres pour) la concession pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique, bpostgroup a volontairement entamé des examens de conformité relatifs à d’autres appels d’offres et contrats publics”, détaille l’entreprise. “Les résultats préliminaires de ces examens de conformité, qui sont toujours en cours, ont révélé que des marges de bpostgroup sur certains services fournis à l’État belge pourraient ne pas être acceptables en vertu de la législation applicable.”

La sanction était immédiate sur les marchés. A l'ouverture de la Bourse de Bruxelles, l'action bpost s'effondrait en perdant près de 19,14 % à 4,5 euros.

Si bpost attend désormais une “analyse juridique et financière plus approfondie”, elle estime les répercussions financières sur l’EBIT (bénéfice avant intérêt et taxes, NdlR) entre 25 et 50 millions d’euros. “bpostgroup s’efforcera de communiquer des informations plus détaillées dès que possible”, conclut le communiqué.

Dans une réaction, la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), a laissé entendre que si des irrégularités étaient avérées, l'Etat belge exigerait le remboursement des sommes indûment perçues. Cela signifierait que le bénéfice global de Bpost serait inférieur aux prévisions, selon la ministre pour qui l'Etat ne peut cautionner des contrats dont le prix ne serait pas correct.