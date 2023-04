Gaia va s’inviter à l’assemblée générale d’AB InBev : "Arrêtez de mutiler des chevaux"

Ils sont connus comme étant les “chevaux de Budweiser”. Depuis près de 90 ans, la filiale du géant brassicole belgo-brésilien AB InBev met en scène dans ses publicités et ses événements promotionnels aux États-Unis un groupe de chevaux de trait de race Clydesdale. Ces derniers répondent à des normes strictes de couleur de robe, mais ont aussi la particularité d’avoir une queue coupée, pour leur donner un look particulier. Une pratique que dénonce l’association belge de défense des animaux Gaia et Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) États-Unis qui assisteront demain à l’assemblée générale d’AB InBev à Bruxelles. Les deux associations proposeront que l’entreprise “empêche sa filiale Budweiser de trancher cruellement le coccyx de ses célèbres chevaux de trait”, une pratique interdite en Belgique, rappelle GAIA.