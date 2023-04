La plateforme européenne d’achat groupé de gaz est ouverte

Mais, alors que le prix du gaz est redescendu à environ 40 euros par Mwh, loin de son pic de 300 euros atteint durant l’été 2022, la plateforme européenne a vu le jour. Depuis ce mardi, les entreprises européennes intéressées par un achat groupé peuvent s’inscrire sur le site internet de la plateforme.

Notons que le système est aussi ouvert aux entreprises de taille moyenne, étant donné qu’il est possible de passer commande à partir de 5 GWh de gaz par mois. Les sociétés avec une consommation inférieure à ce seuil peuvent aussi se mettre ensemble et placer une seule commande.

Gazoducs et bateaux

Il est possible d’acheter du gaz naturel liquéfié (GNL), mais aussi du gaz livré par gazoducs. Pour le GNL, la commande, de minimum 300 GWh, peut être livrée à deux endroits (Europe du nord-ouest et du sud-est). Pour le gaz classique, la commande, de minimum 5 GWh, peut être livrée à 26 endroits du réseau.

L’ambition européenne est d’atteindre, au minimum, des commandes de 13,5 milliards de m3 de gaz ? Cela représente environ 8 % de ce que la Russie livrait à l’Europe avant la guerre en Ukraine.

Les acheteurs intéressés peuvent se manifester jusqu’au 2 mai prochain. À partir du 9 mai, les vendeurs de gaz pourront placer leurs offres de volumes et de prix. Entre le 15 et le 17 mai, la plateforme va rassembler l’offre et la demande. L’opération sera répétée tous les deux mois.

Notons que les contrats seront signés en dehors de la plateforme. En outre, les conditions contractuelles pourraient évoluer en fonction des négociations entre les deux parties. Par ailleurs, les acheteurs devront fournir les informations relatives au prix payé et aux volumes achetés. Et les raisons pour lesquelles le contrat ne serait pas signé.

Précisons que le prix payé par une entreprise particulière ne sera pas dévoilé publiquement. La Commission européenne est censée agréger les informations et communiquer le prix du gaz en fonction du lieu de livraison.

Les producteurs de gaz peuvent venir de partout, à l’exception de la Russie. Les acheteurs, eux, doivent être membre de l’UE, mais peuvent aussi venir d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de la Macédoine du Nord, de Géorgie, de Moldavie, du Monténégro, de Serbie et d’Ukraine.