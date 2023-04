Dans un communiqué diffusé mardi, le colosse sur le point d'avaler son éternel rival Credit Suisse (CS) explique ce recul notamment par la constitution de nouvelles réserves pour des litiges juridiques aux Etats-Unis à hauteur de 665 millions et des correctifs de valeur pour risque de crédit de 38 millions. Ajusté de ces effets, le bénéfice avant impôts sous-jacent est ressorti à un peu plus de 2,35 milliards de dollars, soit 22 % de moins qu'un an plus tôt. Pendant la période sous revue, les afflux de capitaux dans la gestion de fortune (GWM) se sont montés à 28 milliards, dont 7 milliards après l'annonce de la reprise de CS.

Si les recettes ont légèrement dépassé les attentes, les bénéfices en revanche sont restés nettement en deçà des projections les plus conservatrices des analystes sondés par AWP.

Le rachat de Crédit Suisse, finalisé pour la fin du deuxième trimestre ?

Pour la suite de l'exercice, UBS entend concentrer ses efforts sur son mariage forcé avec CS, qui devrait, selon toute probabilité, être finalisé avant la fin du deuxième trimestre. Concernant le rachat de Credit Suisse, le nouveau directeur général Sergio Ermotti, rappelé dans des fonctions qu'il avait déjà occupées pour piloter la délicate fusion, s'est dit "convaincu que cette transaction contribuera à renforcer la position de leader de la place financière suisse et profitera à l'ensemble de l'économie".

Cette combinaison "présente une opportunité unique de créer de la valeur significative à long terme pour toutes les parties prenantes", a-t-il souligné dans le communiqué.