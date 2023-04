Le régime fiscal très privilégié et "incroyable" des diamantaires

guillement "Il est difficile pour l’administration fiscale belge d'évaluer la valeur des inventaires diamantaires dans le cadre de contrôles fiscaux."

Pas une aide d'état illégale, selon la Commission en 2016

"Dans le cadre du système général d’imposition des sociétés belges, la détermination du revenu imposable d'un assujetti dépend en premier lieu des bénéfices enregistrés dans la comptabilité. Les bénéfices des grossistes en diamants bruts et polis dépendent en grande partie de la valeur de l'inventaire des diamants figurant dans leur comptabilité. Toutefois, étant donné que la valorisation des pierres requiert une grande expertise, il est difficile pour l’administration fiscale belge d'évaluer et de corriger la valeur des inventaires diamantaires dans le cadre de contrôles fiscaux. De plus, au niveau de la vente de gros, les diamants sont achetés et vendus en tant que matières premières, ce qui rend le suivi de chaque pierre dans les comptes des grossistes encore plus complexe. Les litiges entre les grossistes en diamants et l’administration fiscale sont dès lors fréquents, ce qui génère une insécurité juridique", explique un communiqué de la Commission européenne en date du 29 juillet 2016. La Belgique évite la qualification d’aide d’Etat…

Résultat des courses : d’après des chiffres que nous avons pu obtenir du SPF Finances, les 1280 entreprises émargeant au secteur du diamant ont payé à l’impôt des sociétés (Isoc) quelque 33,5 millions d’euros pour l’exercice d’imposition 2021, dernier exercice complet disponible. En 2020, 1237 sociétés avaient déboursé 33,74 millions d’euros à l’Isoc. C’est en 2018 que le plus gros débours de ces dernières années est enregistré (98,97 millions d’euros, 1351 entreprises) et en 2015, le plus faible : 27,74 millions d’euros pour 1489 entreprises. Mais cela ne dit encore rien du contexte d’affaires du secteur.

Chiffre d'affaires difficile à évaluer

Lequel est plutôt favorable. Contact est pris avec l’Antwerp World Diamond Centre (AWDC), l’organisation représentative de la place diamantaire anversoise. Qui nous dit que le secteur représente à ce jour environ 1500 entreprises, et 30.000 travailleurs, pour des flux d’importations et d’exportations de 40 milliards d’euros en 2022. L’année 2021, à titre de comparaison, qui était de très bonne facture, s’est soldée sur 37,23 milliards de dollars d’importations et d’exportations (plus de 200 millions de carats négociés), d’après un communiqué de l’époque de l’AWDC. Mais attention, nous explique l’AWDC, on ne parle pas ici de chiffre d’affaires, qui lui reste difficile à circonscrire. "Nous n’avons aucune idée du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises dans le secteur, mais seulement de ce qu'elles importent et exportent. Malheureusement, nous ne pouvons pas non plus donner de chiffres significatifs à ce sujet. Tout dépend du prix demandé, des activités et des services qu'elles veulent offrir, etc.".

guillement "Il faut constater que le lobby du secteur est particulièrement agressif et efficace."

Dans le cadre de la réforme fiscale

"On sait que le sujet est sensible, poursuit notre expert. Mais il faut constater que le lobby du secteur est particulièrement agressif et efficace. On nous dit souvent, explique cette source gouvernementale, que le secteur serait délocalisé en Inde ou aux Emirats s’il ne bénéficiait pas de faveurs, mais le raisonnement ne vaut-il pas pour d’autres secteurs ?". Même son de cloche du côté d'Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, et ancien inspecteur des Finances. "C’est un secteur sensible à la fraude et au blanchiment. Il n’y a pas de raison que le secteur bénéficie encore de telles faveurs ; il semblerait logique qu’on retrouve une certaine normalité, et que le secteur soit à nouveau soumis à l’impôt des sociétés normal".

"Mais qui va oser s’attaquer au président de la N-VA ? Parce que c’est de cela qu’il s’agit : le port et le diamant sont les deux fers de lance économique de la métropole anversoise. Je n’ai d’ailleurs pas entendu le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) sur le sujet, alors que la taxe "Diamant" est censée contribuer au financement de sa réforme fiscale", conclut notre source gouvernementale.