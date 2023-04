Legacio et MyMorpheus unissent leurs forces : "Notre objectif est de tripler de taille dès cette année"

À lire aussi

Deux mois séparent la naissance de Legacio et MyMorpheus en 2020. Si les deux jeunes pousses ont suivi des stratégies distinctes, elles faisaient le même métier et visaient la même cible : simplifier, accélérer et démocratiser la procédure de succession, souvent complexe et coûteuse, pour les familles endeuillées. En combinant des services en ligne – déclaration de succession et testament en ligne – avec une expertise juridique (par téléphone, visioconférence, courriel ou lors de rencontres en face-à-face), les deux start-up “se regardaient en chiens de faïence” depuis plus de deux ans, selon les mots de Boris De Vleeschouwer, cofondateur et CEO de Legacio.

Boris De Vleeschouwer et les deux fondateurs de MyMorpheus, Felipe del Marmol et Wladimir Janssens, ont fini par se dire qu’il y avait plus de sens à travailler ensemble qu’à continuer à se concurrencer. Et ce, tant sur le plan du business que de la complémentarité des expertises développées par chacun des deux partenaires. MyMorpheus, moins visible que son ex-concurrente, a notamment suivi une approche plus technologique et misé sur des partenariats avec les entreprises de pompes funèbres pour commercialiser ses services.

Nouveaux talents et nouveaux services

Les deux “legaltech” étant de taille équivalente (elles traitent chacune entre 30 et 40 dossiers de succession par mois), la fusion a été réalisée sur une base paritaire entre les trois fondateurs. L’entité fusionnée a dégagé un chiffre d’affaires d’1 million d’euros en 2022 et emploie une vingtaine de personnes (ex-avocats spécialisés, juristes, développeurs web, responsables marketing, …). “La fusion avec MyMorpheus est une étape stratégique pour Legacio, il s’agit maintenant de continuer notre croissance et de tripler notre chiffre d’affaires combiné dès cette année”, explique Boris de Vleeschouwer. Il est prévu d’embaucher une vingtaine de profils pour soutenir cette ambition de croissance. “Pour offrir le service exemplaire à nos clients et répondre à la demande croissante, soulignent Felipe del Marmol et Wladimir Janssens, nous avons besoin de nouveaux talents tant pour compléter les équipes administratives et juridiques que pour soutenir les départements moins visibles : développement informatique, ressource humaine, marketing, etc.”. L’objectif est notamment de recruter en Flandre, région où Legacio est moins présente.

guillement "Avec le processus de fusion, l'objectif de nous développer en France a pris un peu de retard. Mais c'est un chantier que nous lancerons à partir du deuxième semestre."

À la faveur de cette fusion, Legacio espère bénéficier de leviers plus puissants et d’une meilleure reconnaissance sur le marché belge pour entrer en contact avec les différents organismes impliqués dans les démarches post-décès : administrations publiques, banques, assurances et tous les fournisseurs de contrats qu’il faut également contacter suite à un décès. L’entreprise souhaite aussi tendre la main aux autres professionnels du secteur, notamment les pompes funèbres et les notaires, pour favoriser des collaborations efficaces. Autre priorité affichée pour les mois à venir : proposer de nouveaux services aux clients, notamment sur le volet pré-décès (déclarations anticipées, mandat extrajudiciaire, testament, coffre-fort numérique, …).

On notera, enfin, que Legacio n’a pas abandonné son intention de s’étendre hors de Belgique. “Avec le processus de fusion, l’objectif de nous développer en France a pris un peu de retard, confesse Boris De Vleeschouwer. Mais c’est un chantier que nous lancerons à partir du deuxième semestre”.