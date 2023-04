Les grandes banques belges ne sont pas transparentes sur les frais lors des paiements transfrontaliers

Le rôle du régulateur

Dans cette étude, Wise s’est intéressé à 25 banques dans sept pays de l’Union européenne. Sur ces 25 banques, 20 % ne donnent aucune information sur le taux de change utilisé au moment du transfert. 72 % présentent un taux de change qui n’est pas le taux moyen du marché, mais leur propre taux de change majoré. "Il est courant dans le secteur bancaire d’annoncer des frais faibles, voire nuls, alors qu’en réalité les banques dissimulent des frais supplémentaires sous la forme d’un taux de change gonflé”, souligne le communiqué.

Les quatre grandes banques belges analysées (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) se classent au cinquième rang des majorations les plus élevées (1,62 %) sur les 25 banques des sept pays étudiés. Seule la banque ING est totalement transparente. “Pour KBC, on pourrait croire que l’opération est gratuite”, nous commente Kristo Käärmann, PDG et co-fondateur de Wise. Ce dernier se dit “surpris que le régulateur belge autorise cette situation”, alors qu’il lui appartient de contrôler le respect du règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’assurer. En Belgique, c’est le SPF Economie qui est compétent en matière de contrôle des services de paiement. Et il était impossible de savoir, lundi soir, s'il avait opéré des contrôles.

La transparence sur les frais lors des paiements transfrontaliers est évidemment un enjeu majeur pour Wise, puisque la fintech cherche à attirer des clients par des coûts moins élevés. Selon l’étude, les consommateurs européens ont perdu 12,5 milliards d’euros en une seule année à cause des frais cachés.