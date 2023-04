Les syndicats du secteur du commerce déposent un préavis de grève

"Ce préavis est un signal fort du profond malaise qui règne dans le commerce et de la détresse des travailleurs", estime le Setca qui espère que la réunion du 11 mai (en principe au sein des commissions paritaires du commerce, regroupées pour l'occasion) "pourra enfin servir à un réel débat au sein des cinq commissions paritaires sur les problèmes et sur les solutions à apporter pour que le secteur du commerce et ses travailleurs aient un avenir en Belgique."