La tendance de fond à l'électrification du parc automobile aura des implications majeures pour le secteur énergétique, rabotant la demande en pétrole de 5 millions de barils par jour (mb/j) à l'horizon 2030, a précisé l'AIE dans un rapport sur le sujet. La demande totale de pétrole prévue en 2023 est de 101,9 mb/j.

Selon ces travaux, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans le monde, "et les ventes devraient croître encore de 35% cette année pour atteindre 14 millions" d'unités.

"Cette croissance explosive signifie que la part de marché des voitures électriques est passée de 4% en 2020 à 14% en 2022 et devrait encore augmenter à 18% cette année", selon les dernières projections de l'agence internationale, basée à Paris.

Ce sont sur les premiers marchés mondiaux en termes de volumes de voitures neuves que les automobiles électriques percent le plus vite, remarque l'AIE : la Chine, les Etats-Unis et l'Europe.

L'ex-Empire du Milieu a pris un temps d'avance: près de deux voitures électriques sur trois dans le monde y sont aujourd'hui vendues, et ses usines dominent le secteur des batteries et des composants nécessaires à leur fabrication.

Au moment où les règles environnementales sont de plus en plus strictes et que l'Union européenne prévoit d'interdire la vente de voitures thermiques à l'horizon 2035, l'AIE voit la part de marché des voitures électriques atteindre 60% dans ces trois zones géographiques d'ici à 2030.