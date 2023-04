Datatopia veut faire entrer les pharmacies dans l’ère de la "data"

Rémi Brun connaît bien l’écosystème belge des officines pharmaceutiques et des grossistes-répartiteurs. Il a lui-même géré plusieurs officines avant de rejoindre Servais en 2018. Outre son “master” en sciences pharmaceutiques, il s’est formé à la finance et au marketing digital. Il s’est aussi découvert une passion pour la science des données. “Je me suis rendu compte, au fil de mes expériences, qu’il y avait quelque chose à faire dans le domaine des datas pour améliorer le fonctionnement des pharmacies, expose-t-il. Il y a environ 150 000 pharmacies en Europe, dont 4 800 en Belgique, avec des problématiques très similaires en termes de gestion opérationnelle et de ressources humaines. C’est pour répondre à ces deux problématiques, avec l’ambition d’aider les pharmaciens à prendre de meilleures décisions pour la gestion quotidienne de leurs activités, que j’ai créé Datatopia.”

La Belgique comme rampe de lancement

Rémi Brun s’est associé à Jean-Paul Erhard, investisseur et entrepreneur spécialisé dans les ressources humaines, pour bâtir la plateforme Datatopia. La start-up, située à Nivelles, a bouclé récemment une première levée de fonds de 800 000 euros et compte déjà huit collaborateurs. “Notre objectif, à court terme, est d’atteindre le seuil de 300 clients en Belgique, en ciblant principalement des pharmacies indépendantes, et un revenu annuel récurrent de 1 million d’euros”, indique Rémi Brun. Une fois cet objectif atteint, Datatopia prévoit de réaliser une deuxième augmentation de capital avec l’ambition, cette fois, de devenir un acteur européen de référence. “À plus long terme, n’hésite pas à affirmer le CEO de 37 ans, nous voulons faire de Datatopia une licorne (entreprise valorisée à plus de 1 milliard d’euros, NdlR).”

Datatopia est une plateforme “SaaS” (Software-as-a-Service) dont l’objectif est de récolter et de valoriser les très nombreuses données générées au sein des pharmacies (via les prescriptions des clients, les produits consommés, etc.). “Actuellement, soutient Rémi Brun, les pharmaciens ne profitent pas de toutes ces données. Avec Datatopia, nous voulons leur donner les outils pour valoriser les datas dont ils disposent et, par la même occasion, remettre les pharmaciens au centre de la chaîne des acteurs de la santé.”

Donner des recommandations aux pharmaciens

Sur la base des données internes aux officines, mais aussi externes (comme les profils socio-démographiques de la population environnante des pharmacies, les conditions météo, la qualité de l’air, les prix des produits pharmaceutiques vendus en ligne, etc.), les algorithmes d’intelligence artificielle de Datatopia vont livrer aux pharmaciens un aperçu en temps réel des mesures à prendre pour améliorer la gestion quotidienne de leur pharmacie. Ces mesures peuvent concerner la planification des approvisionnements, la limitation des stocks inutiles, l’anticipation d’initiatives des concurrents, la prévision et l’organisation des formations du personnel, le contrôle des absences… “En exploitant et en analysant les données propres au fonctionnement de chaque pharmacie, Datatopia est apte à lui fournir des recommandations dont les effets seront immédiats”, promet le fondateur et CEO.

Datatopia dit avoir développé l’outil le plus simple possible à destination des pharmaciens afin d’améliorer la rentabilité de leurs officines. Pour bénéficier des deux modules (gestion opérationnelle et RH), il en coûte 400 euros par mois (hors TVA). De nouvelles fonctionnalités seront activées au fur et à mesure du développement de la start-up. Outre les pharmaciens indépendants, Datatopia prévoit d’approcher les réseaux d’officines et les grossistes-répartiteurs des pharmacies. Des contacts ont aussi été pris avec des groupements de pharmaciens en France, en Allemagne et au Luxembourg.