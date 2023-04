"La situation est assez grave pour que chacun se retrousse les manches. Le monde politique doit agir, c’est urgent"

Un mémo interne aurait fuité, apprend-on en “off”, ce qui aurait précipité les choses et forcé cette annonce publique. Mais la direction de l’UWE veut passer à autre chose, tout en saluant les six années de travail du désormais ex-administrateur délégué.

Mais soit. L’UWE veut un nouveau souffle. Et réinsiste : “On dit qu’on aime faire des reproches, mais non, ce qu’on veut, c’est que le politique arrête de ne rien décider pour des raisons électorales, pour ne pas perdre quelques voix dans certaines communes”, rétorque Pierre Mottet. “Il faut remettre la Wallonie sur les rails”, répète-t-il.

Une embellie en vue, tout de même

Et si l’UWE constate que l’activité économique mondiale s’est stabilisée au premier trimestre et que son enquête auprès des entreprises laisse entrevoir une embellie, les principaux intervenants martèlent tout de même que les inquiétudes restent présentes. L’indexation automatique des salaires, la complexité institutionnelle belge conjuguée aux méandres européens pénalisent l’activité belge et wallonne, selon l’UWE.

En particulier pour l’industrie, qui affiche une légère chute de son activité, contre une légère hausse pour le secteur tertiaire.

guillement "Certains intérimaires viennent le matin... et ne reviennent jamais de leur pause déjeuner."

”Les perspectives d’embauches sont particulièrement solides. Mais c’est parce qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre”, lance encore un représentant de l’UWE. Ce qui peut sembler paradoxal.

”C’est de plus en plus difficile de recruter des personnes, en particulier pour les tâches considérées comme pénibles”, lance Axel Boitel, COO de Grantex, une entreprise belge spécialisée dans les rails industriels, qui vend ses solutions aussi bien dans les ports, les stades de football (dont celui du Real Madrid) ou autres. “Certains intérimaires viennent le matin… et ne reviennent jamais de leur pause déjeuner”, lance-t-il encore.

Difficile de dire que c’est un phénomène généralisé, mais l’UWE enfonce le clou et veut tordre le cou aux “pièges à l’emploi”, soit, toujours selon la fédération patronale, certaines aides, dont le tarif social ou les places réservées dans des crèches aux demandeurs d’emploi au détriment de travailleurs, qui n’auraient, pour les plus bas revenus, que peu d’intérêt à travailler plutôt qu’à rester au chômage. Le constat fera sûrement grincer quelques dents “mais le chômage ou les arrêts maladies de longue durée restent problématiques”, entend-on autour de la table. “On est passé de 30 000 à 45 000 postes à pourvoir” dans la région, nous affirme-t-on. Selon les chiffres de Statbel, en mars 2023, on serait aux alentours de 37 000 postes pour la Wallonie, tout de même.

La question des salaires encore au centre

Pour l’UWE, aucun doute, l’indexation automatique des salaires pénalise notre pays. Et “l’inflation sous-jacente (hors prix de l’énergie, NdlR) continue d’augmenter”, de plus de 6 % au mois de mars. Une inquiétude supplémentaire alors que la question énergétique est encore au centre des préoccupations des entrepreneurs.

”Le risque, c’est que les entreprises décident de désinvestir le territoire wallon et belge et que l’on se retrouve dans quelques années démunis, avec un tissu économique détérioré, y compris pour les PME qui en constituent la majorité en Wallonie”, avance encore Pierre Mottet.

Néanmoins, “les investissements reportés en 2022 pourraient être envisagés en 2023 si la stabilisation économique se poursuit, malgré le durcissement des conditions de financement”, tente de rassurer l’UWE.

guillement "On ne veut pas détricoter les acquis sociaux. Mais l'indice de Gini (indice de calcul des inégalités) est particulièrement bon en Belgique. Pourtant, les gens continuent de râler, d'aller dans les rues."

”On ne veut pas détricoter les acquis sociaux. Mais l’indice de Gini (indice de calcul des inégalités) est particulièrement bon en Belgique. Pourtant, les gens continuent de râler, d’aller dans les rues. Bientôt, les entreprises vont quitter le territoire. Il faut dire stop. Le gouvernement doit également cesser les vœux pieux et avancer avec des objectifs chiffrés”, renchérit Pierre Mottet.

”Tout est compliqué en Belgique. Entreprendre l’est. C’est bien d’être vertueux, mais il faut un rééquilibrage des moyens”, avance Juan Murillo, CEO de Carmeuse, entreprise wallonne présente dans de nombreux pays dans le monde. Et moins “d’ennuis administratifs”, pourrait-on résumer en paraphrasant.

”Les autorités manquent de vue globale. Elles remettent en question les aides dans la recherche et développement mais ne voient pas l’ensemble du tableau et des indicateurs. Il y a la question des salaires, des communautés d’énergie, de la recherche et de l’innovation. On ne peut pas continuer à prendre des décisions sans prendre en compte l’ensemble” tranche également Clarisse Ramakers, directrice d’Agoria, lorsqu’on lui demande si le problème des salaires n’est pas central pour attirer les travailleurs, ou “talents”, justement. “Le chiffre d’affaires du secteur technologique a grimpé de 5,5 % en 2023 mais les coûts de 8,5 % également”, précise-t-elle. “Il faut une politique industrielle qui prend en compte les questions d’approvisionnement en matières premières, la sécurité géopolitique et les besoins de réindustrialisation en Europe”, lance-t-elle.

Objectif : peser autant que le Voka ?

La question sous-jacente de ce point presse et de cette volonté de nouveau souffle de la part de l’UWE, c’est de savoir si la fédération peut peser dans les décisions politiques. Les demandes sont nombreuses, et la fédération apporte des chiffres. Tout en voulant rester positive. Mais la complexité wallonne semble être au cœur des problèmes, même si personne ne veut nommer de personnalités politiques directement.

”Le Voka, c’est une machine de guerre”, reconnaît en off un dirigeant présent. “Mais c’est aussi parce que tous les intérêts sont alignés. Tout le monde va dans le même sens. Politiques, entreprises et travailleurs”, lance-t-il.

Reste à l’UWE d’influer pour tenter de changer la Wallonie en profondeur. “Les leviers sont là. Il faut les saisir”, conclut Clarisse Ramakers.