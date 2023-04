L'Allemagne ne veut pas perdre une "technologie du futur" : un groupe américain veut racheter l'activité pompes à chaleur de Viessmann

Le groupe américain Carrier Global a annoncé qu'il va racheter la division "solutions climatiques" qui est le cœur de métier du groupe familial allemand Viessmann pour 12 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros). L'Allemagne a décidé de regarder de près cette acquisition : "Nous examinerons le projet dans le cadre des étapes de vérification prévues et sommes en pourparlers avec le vendeur et l'investisseur afin que le projet serve notre économie et l'Allemagne en tant que site commercial", a déclaré le ministre dans un communiqué.

La première économie européenne craint de ressortir perdante à l'issue de l'opération, alors que le pays se trouve dans la course au développement et à la fabrication de technologies nécessaires à la transition verte.

Cette opération "montre que les technologies de protection du climat sont les technologies du futur" et que les entreprises allemandes actives dans ce domaine "attirent beaucoup de capitaux", s'est félicité M. Habeck.

Se développer en Europe

Ce rachat est une "opportunité révolutionnaire" de se développer en Europe alors que les gouvernements cherchent à décarboner le secteur du logement, a déclaré de son côté le CEO de Carrier, David Gitlin, dans un communiqué.

La demande de pompes à chaleur devrait augmenter à mesure que les gouvernements les promeuvent comme une alternative plus verte aux chaudières à combustible fossile. M. Habeck a récemment proposé d'interdire progressivement l'installation de nouveaux chauffages au fioul et au gaz à partir de 2024, mais ses plans ont provoqué des remous au sein de la coalition avec les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz et les libéraux du FDP.