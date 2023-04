Le carburant durable dans les avions obligatoire en Europe. Mais qui va payer la transition ? Le consommateur ?

1. Que prévoit l’accord ?

La loi européenne sur les carburants d’aviation durables (ou SAF pour Sustainable aviation fuel) prévoit qu’à partir de 2025, tous les vols au départ d’un aéroport de l’UE devront obligatoirement incorporer une part minimale de kérosène vert. L’idée est d’aller lentement mais sûrement. Dès 2025, on volera ainsi de manière plus verte en Europe avec une obligation de 2 % de carburant durable intégrés dans le kérosène classique des avions. En 2030, ce pourcentage passera à 6 %, puis progressivement à 70 % d’ici à 2050.

À côté de l’évolution, plus lente et incertaine, de la technologie dans le secteur (avion à hydrogène ou électrique), le but est de commencer à décarboner dès maintenant le secteur aérien, responsable de 2 à 3 % des émissions de CO₂ au niveau mondial. À terme, l’utilisation de carburants durables pourrait réduire les émissions carbone de l’aviation de 80 %. Mais on en est loin, puisque la part du SAF dans le kérosène utilisé à travers le monde est inférieure à 1 %. Techniquement, les moteurs actuels ne peuvent également accueillir que jusqu’à 50 % de carburant durable dans leur mélange de kérosène.

2. Qu’est-ce que le carburant durable des avions ?

Les négociateurs se sont également mis d’accord sur la définition de ce qu’est un “kérosène vert” pour l’aviation. Ils ont ainsi exclu certaines des matières premières les plus controversées, telles que les cultures vivrières et les sous-produits de l’huile de palme. “Mais ils ont conservé d’autres matières premières problématiques, qui ne sont ni durables ni en capacité d’être plus exploitées”, regrette la Fédération européenne pour le transport et l’environnement.

Parmi celles-ci, les graisses animales et les huiles de cuisson usagées, dont la disponibilité est “limitée” selon la Fédération qui craint que l’aviation européenne ne devienne dépendante des importations de ces matières et que le risque de fraude n’augmente. Avancées notées par les ONG : les compagnies devront intégrer des parts obligatoires (2 % entre 2032 et 2035) de carburants synthétiques (e-kérosène), considérés comme le plus vert (mais aussi le plus coûteux) disponible sur le marché.

3. Qui va payer la facture de cette transition ?

La principale raison de ce retard à l’allumage pour la décarbonation du secteur aérien est davantage économique que technique : le kérosène vert est de trois à cinq fois plus cher que sa version classique. Quand on sait que l’achat de carburant représente près d’un tiers des coûts d’une compagnie aérienne, on comprend que cette décarbonation va coûter très cher au secteur. Ce prix vient essentiellement de la rareté de cet or vert : les sites de production se comptent sur les doigts d’une main en Europe. “Il faut développer une industrie solide de SAF capable de fournir aux compagnies aériennes suffisamment de carburant durable pour remplir les mandats convenus”, insiste Laurent Donceel, directeur ad interim de l’association Airlines for Europe.

“L’UE doit envisager le carburant durable de la même manière qu’elle envisage les éoliennes, les panneaux solaires et d’autres technologies durables, afin de soutenir la transition énergétique de l’aviation tout en évitant de priver les passagers de leurs droits de vol”. D’aucuns craignent ainsi que la facture finale de cette transition énergétique ne retombe sur les épaules des consommateurs. Un scénario qui pourrait être évité si l’Europe arrive à “inonder” le marché de kérosène vert, le rendant ainsi plus attractif financièrement que sa version classique.