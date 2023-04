BYD a vendu, au cours des trois premiers mois de 2023, plus de 440 000 voitures dans l'Empire du milieu, dépassant ainsi VW, en tête des ventes dans le pays depuis au moins 2008. Le groupe allemand a vendu au premier trimestre 2023 427 247 véhicules, dont seulement 6 % électriques. Le patron de Volkswagen, Oliver Blume, a reconnu dernièrement lors du salon automobile de Shanghai que BYD était "très, très fort" mais ajoutant que "tout ne tournait pas autour du volume".

BYD a annoncé fin octobre 2022 viser la vente de 2 000 voitures en Belgique cette année, dont 90 % de voitures de société. La marque commercialise actuellement trois véhicules en Belgique et deux autres devraient suivre dès cet été. Elle est également active dans les panneaux solaires, les batteries, les trains, les bus et les camions. Fondé en 1995, le groupe compte 290 000 collaborateurs et est actif dans une quarantaine de pays.