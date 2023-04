"La capture du CO₂ va être extrêmement rémunératrice pour certains pays. Mais tant mieux": Holcim se lance dans "la guerre du carbone"

”Holcim est prêt à relever ce défi, et ce, avant la fin de la décennie. L’entreprise veut jouer un rôle de pionnier. It’s risky, but we’re ready !”, lance Morgan Malecotte, le CEO récemment arrivé à la tête de l’entreprise en Belgique.

À lire aussi

Ce jeudi, après avoir présenté le projet de refonte totale intitulé GO4ZERO du site d’Obourg aux autorités publiques, dont le secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine (PS), le dirigeant a tenu un point presse.

”L’ambition de décarboner totalement la production de ciment est indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Elle n’est cependant pas économiquement réalisable et soutenable sans une collaboration étroite entre l’industrie et le secteur public. La mise en œuvre du Plan industriel pour le Pacte Vert (Green Deal) est un rendez-vous à ne pas manquer”, précise l’entreprise, qui fait donc un lobbying intense auprès des autorités pour débloquer des fonds. D’abord locaux, avec les fonds régionaux, mais aussi européens, dont ceux du fonds pour l’innovation et ceux du fonds pour une transition juste à débloquer par la Commission européenne. Le projet représente près d’un demi-milliard d’investissement (474 millions d’euros estimés entre 2025 et 2038) et, s’il est validé, fera que le site d’Obourg retrouvera sa rentabilité… d’ici une vingtaine d’années. C’est donc un projet avec une vision à long terme.

Un double bonus pour la Norvège qui a vécu sur sa rente fossile et, désormais, pourra compter sur le stockage du carbone…

Pour résumer, la transformation du site, plus que centenaire, devrait donc permettre de réduire d’environ 30 % les émissions de CO₂, de produire environ 50 % de l’électricité consommée sur le site via le renouvelable (panneaux photovoltaïques, etc.), capter, purifier et liquéfier le CO₂ émis et surtout l’acheminer vers des puits de stockages, principalement en mer du Nord.

La question délicate de la capture du CO₂

Étant donné les montants potentiellement investis, on peut se demander si des estimations ont été faites sur les capacités de capture du CO₂. Pour rappel, cette capture peut, entre autres, se faire dans d’anciens puits de gaz naturel, etc. Et la Norvège fait partie des pays qui en a vidé le plus, donc qui dispose d’espaces de stockage. Un double bonus pour ce pays qui a vécu sur sa rente fossile et, désormais, pourra compter sur le stockage du carbone…

Les différents représentants n’ont pas pu donner d’estimations en termes d’années potentielles de stockage (le site d’Obourg émettant, par exemple, 1 mégatonne de CO₂ par an). Mais son CEO avance tout de même une capacité de stockage de 10 mégatonnes à court terme et de 30 à 40 mégatonnes accessibles d’ici la fin de la décennie. Ce serait donc viable.

La “guerre du carbone”

Néanmoins, la concurrence est très rude. De nombreuses entreprises lorgnent les capacités de stockage du CO₂ et Vincent Michel, directeur du programme GO4ZERO, reconnaît : de nombreuses entreprises et industries sont sur le coup. La “guerre du carbone” ne fait que commencer, serait-on tenté de dire. “La capture du carbone va être extrêmement rémunératrice pour certains pays. Mais tant mieux, l’industrie doit de toute façon se lancer”, reconnaît-il. Mais, selon lui, Holcim est extrêmement bien positionnée et il se veut confiant. Quoi qu’il en soit, le groupe a réussi à retenir l’attention du Secrétaire d’État à la Relance, mais aussi du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Enfin, le projet présenté par Holcim doit se réaliser en partenariat avec TotalEnergies, pour la production énergétique, AirLiquide, pour la liquéfaction du CO₂, ainsi que le port d’Anvers pour l’acheminement vers le port, via pipeline, puis par transport par bateaux du CO₂ vers ces puits de “capture”.

Mais Holcim réinsiste : les montants engagés nécessitent une aide publique, une infrastructure pour le transport, ainsi qu’un soutien afin de garantir la compétitivité des industries européennes.

Enfin, le directeur de GO4ZERO ne croit pas en une réduction de la demande en ciment, mais il prône la rentabilité du ciment produit de manière durable. Pour lui, “être un fer de lance” de la transition permettra à la Belgique, et à l’Europe, d’assurer la rentabilité de l’industrie européenne à l’avenir.

”Face à ce gigantesque défi, c’est le rôle des pouvoirs publics d’organiser un cadre régulatoire porteur, d’investir dans les infrastructures de transport pertinentes et de favoriser l’interconnexion des projets. Nous soutenons activement aussi que des moyens européens importants soient dédiés aux projets les plus volontaristes et les plus efficients en matière de réduction de l’empreinte carbone”, a, pour sa part, déclaré Thomas Dermine. Visiblement convaincu. Dossier à suivre de près cet été.