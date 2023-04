Le financement du Théâtre Le Public à Uccle avance à grands pas.

Permis de bâtir déposé

Comme nous l’a confirmé hier Michel Kacenelenbogen, administrateur à Espace Public, le bail emphytéotique d’une durée de 30 ans (NdlR : renouvelable) a été signé entre toutes les parties concernées. “Le permis de bâtir a été déposé il y a un mois. Nous attendons un feu vert dans les six mois à venir. L’ouverture du théâtre devrait intervenir entre septembre 2025 et janvier 2026”, nous a-t-il expliqué. “L’ouverture d’un nouveau théâtre, c’est quelque chose d’assez inédit. Sur les 40 dernières années en Belgique francophone, il y en a une ou deux, pas davantage. Ouvrir un nouveau lieu de culture sur une place publique comme ici à Uccle, c’est quelque chose d’exceptionnel”, ajoute-t-il.

Le futur théâtre s’installera dans les bâtiments de l’ancienne Justice de Paix de la commune du sud de Bruxelles. Le projet de rénovation de ce complexe de 3 500 m2 a été pensé par l’atelier Metzger et Associés Architecture. On y trouvera deux salles de spectacles – avec des jauges de 308 et 132 places – deux salles de répétition, un restaurant, les loges, un atelier de costumes, le foyer des artistes…

“Nous devrions y accueillir 100 000 visiteurs par an et il devrait générer un chiffre d’affaires visiteurs de l’ordre de 1 million d’euros par saison”, ajoute encore Michel Kacenelenbogen. Et de préciser : “Même si le nombre de spectateurs du Théâtre Le Public à Saint-Josse a globalement progressé ces dernières années, nous avons constaté que le nombre de gens venant du sud de Bruxelles a diminué de 50 % en l’espace de dix ans. Nous allons aussi attirer à Uccle des gens venant du Brabant wallon. Nous constatons, notamment pour des raisons de mobilité, qu’une partie de la population ne vient plus en ville. Uccle va donc répondre à un besoin”.

Levée de fonds

Et sur le plan du financement ? Là aussi, les choses se mettent en place. Au total, 6,8 millions d’euros seront nécessaires pour réaliser les travaux et faire naître le projet architectural. “À ce jour, environ 4 millions ont été rassemblés via St’art Invest (NdlR : qui a accordé un prêt de 2 millions à Espace Public), les porteurs du projet et une dizaine d’investisseurs”, précise Michel Kacenelenbogen.

Le solde, donc 2,8 millions d’euros, sera financé via une levée de fonds qui prendra la forme d’un placement privé (qui n’est donc pas un appel public à l’épargne, soumis au feu vert de la FSMA). Espace Public proposera aux particuliers et entreprises une formule de prêts pour un montant minimum de 100 000 euros. Un rendement de 3 % par an est annoncé pendant 30 ans (NdlR: avec un remboursement de 33% du capital après dix ans et d’un autre tiers après 20 ans). “C’est un rendement qui est inférieur à celui d’un investissement dans l’immobilier commercial mais il a une valeur philosophique et va permettre d’amplifier le lien entre le citoyen et les artistes”, conclut notre interlocuteur.