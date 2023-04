Les parkings de Brussels Airport sont surchargés suite à un afflux massif de Néerlandais : "Nous conseillons de venir plus tôt à l’aéroport"

Il faut être patient actuellement pour trouver une place de parking à l’aéroport de Bruxelles-National. Un habitué des lieux nous explique ainsi avoir dû tourner, hier, durant 25 minutes avant de pouvoir stationner son véhicule. “Les voitures sont garées partout… C’est quasi impossible de manœuvrer”, développe-t-il tout en précisant ne jamais avoir vu autant de “plaques jaunes” à l’aéroport. Les plaques jaunes ? Celles de nos voisins néerlandais qui entament un long week-end prolongé ce jeudi avec leur fête du Roi et le lundi 1er mai férié. Les vacances scolaires de Printemps commencent également la semaine prochaine aux Pays-Bas, tout comme celles des francophones de Belgique. Or les Néerlandais sont de plus en plus friands de l’aéroport de Bruxelles, suite à la saturation et aux limitations de vols imposées à celui d’Amsterdam-Schiphol. Brussels Airport s’attend ainsi à recevoir un million de Néerlandais cette année, l’immense majorité d’entre eux se déplaçant en voitures pour venir jusqu’à Zaventem.