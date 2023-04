"Nous ne sommes pas intervenus cette nuit, mais..." : blocage toujours en cours au centre de distribution de Delhaize à Zellik

"Nous regrettons profondément cette action et demandons qu'elle soit arrêtée le plus tôt possible", ajoute le porte-parole. "Nous ne sommes pas intervenus cette nuit, mais nous prévoyons de le faire dans les prochaines heures si le barrage filtrant n'est pas levé."

En raison de l'action, seuls quatre camions par heure peuvent quitter le centre de distribution. Delhaize n'est pas encore en mesure d'estimer les répercussions sur les magasins mais "il est déjà significatif" sur la logistique. "Nous connaissons des retards dans l'approvisionnement", confirme Roel Dekelver.

Une source syndicale a indiqué mercredi qu'il s'agissait d'une "action spontanée". "Le personnel montre une fois de plus qu'il n'est pas d'accord" avec la stratégie de la direction. Le personnel et les syndicats continuent de protester contre la mise sous franchise des 128 magasins de Delhaize en gestion propre. Le dialogue social est totalement bloqué.