Près d'1 million de passagers attendus à Brussels Airport durant les vacances de printemps

Ces "last-minutes" font donc évoluer de jour en jour les prévisions de fréquentation de Brussels Airport. Les dernières, datant d'il y a quelques jours, faisaient état de 940.000 personnes pour l'ensemble des vacances, c'est-à-dire de ce vendredi 28 avril au dimanche 14 mai. "Mais on devrait plutôt être un peu en dessous du million", selon Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport. "Soit quasiment ce que l'on a eu pour les vacances de Pâques 'classiques', durant la première quinzaine d'avril, lorsque presque 1,1 million de passagers étaient passés par Zaventem."

Ce vendredi 28 avril devrait être l'une des journées les plus chargées, avec 69.000 passagers au départ et à l'arrivée, suivis de 60.000 autres le lendemain. Outre les vacances scolaires en Belgique francophone, c'est également un week-end prolongé qui débute, puisque lundi, le 1er mai, sera un jour férié. Autant de facteurs qui jouent sur la fréquentation, tout comme les nombreux voyages réservés en dernière minute.

Saturation des parkings ?

A cela s'ajoutent en outre les nombreux Néerlandais partis avec le tour-opérateur Corendon ou via la compagnie néerlandaise Transavia qui ont fréquenté l'aéroport en avril ou vont le faire dans les prochains jours. Des voyageurs qui se rendent, pour leur grande majorité, à Zaventem en voiture, où ils stationnent leurs véhicules, donnant parfois lieu à des parkings bondés.

L'aéroport assure cependant qu'en cas de saturation des trois principaux parkings (P1, P2 et P3) situés juste devant le terminal, il en existe d'autres, de délestage ou plus éloignés, desservis par des navettes. Vu la situation actuelle, qui fluctue de jour en jour, Brussels Airport recommande aux voyageurs de réserver leur place de parking, de venir en transports en commun et de prévoir 30 minutes de plus pour leur arrivée sur place, dans le cas où ils devraient aller se garer dans un parking ne se trouvant pas en face du terminal.

Parmi les destinations les plus prisées figurent par ailleurs une nouvelle fois l'Espagne, dont les Îles Canaries, l'Italie, la Grèce, le Portugal et la Turquie.