Trois ans après l’incendie, Realco inaugure son nouveau site de production

La catastrophe a été l’occasion pour l’entreprise de bâtir de nouveaux murs… mais aussi de nouvelles valeurs : “On a essentiellement travaillé sur la sécurité du site, et sur le bien-être des opérateurs”, déclare George Blackman, le CEO de Realco. Résultat : un nouveau circuit de production fermé et plus sécurisé, et des lignes de conditionnement des produits 2 à 4 fois plus efficaces que les précédentes.

Il faut dire que l’investissement a été conséquent : la société a déboursé pas moins de 5,6 millions d’euros dans la construction de l’usine, et 2 millions supplémentaires dans le matériel d’exploitation.

“On est plus authentique aujourd’hui”

Si le bâtiment s’étend toujours sur 4 000m², il a pris de la hauteur pour accueillir un espace de stockage doublé ainsi que des locaux plus grands pour les 56 employés de la société.

Et dans les différentes parties de l’usine, un seul maître-mot : efficacité. Les flux de transport entre les diverses étapes de stockage et de production ont été simplifiés un maximum. Un gain de temps considérable pour l’entreprise : “Avant, on mettait 1h30 à remplir un camion de transport. Maintenant, il nous faut 15 minutes”. Plus loin, les cuves destinées aux mélanges liquides, plus volumineuses, sont passées de 2 à 4 et offrent au site de production une capacité totale de près de 26 000 litres. L’usine peut désormais produire jusqu’à 10 millions de litres par an, une quantité largement supérieure à celle possible avant l’incendie, environ 2,9 millions de litres par an.

L’installation de 330 panneaux photovoltaïques et thermiques sur le toit du bâtiment ainsi qu’un système de récolte et de traitement de l’eau de pluie font aussi partie des nouveaux ajouts. Un parti pris clair, et qui annonce la couleur : “On est plus authentique aujourd’hui, on ne veut pas faire du greenwashing”, souligne le CEO.

Une nouvelle génération d’enzymes

Un nouveau chapitre s’ouvre sur l’histoire de l’entreprise, et devrait permettre à Realco d’assurer la continuité de son chiffre d’affaires. Depuis les cinq dernières années, la firme connaît une croissance de 10 % par an, avec un pic à 20 % en 2022. Un taux de rendement qui lui permet de proposer pas moins de 800 différents produits à ses clients (autant des professionnels que des particuliers), et de sortir 15 à 20 nouvelles formules par an.

L’inauguration du site a également été l’occasion pour l’entreprise de lancer sa toute dernière technologie à base d’enzymes à basse température. L’introduction de ces composés, basés sur de la chimie verte, permet une meilleure hygiène à froid des produits de l’entreprise, dont l’offre regroupe des solutions de décontamination aussi bien liquides qu’en poudre.

Les différentes innovations de Realco ont d’ailleurs été saluées par Willy Borsus, Vice-Président de la Région wallonne : “La chimie verte est un secteur important de notre pays. La Région wallonne soutient activement Realco dans ses projets”, a-t-il déclaré au travers d’une vidéo adressée à l’équipe dans le cadre de l’inauguration.