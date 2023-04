Bpost: "Cette enquête nous fait mal mais on veut repartir sur des bases saines"

Décision difficile

Pour la perception des amendes, bpost vérifie si les marges correspondent à ce qui est prévu dans la loi, s’il ne s’agit pas d’une aide d’État. Il faudra aussi vérifier que les coûts n’ont pas été gonflés. Pour le service 679, “les marges qui sont historiquement élevées”, sont aussi en ligne de mire. Il faudra vérifier que les règles de concurrence ont été respectées. Ce marché lucratif est convoité par Belfius et BNP Paribas, institutions qui sont sur les rangs pour le nouvel appel d’offres.

”Forcément, ces enquêtes nous font mal. Mais elles sont nécessaires car nous voulons partir sur des bases saines et solides et non pas sur de la tromperie. C’est une volonté du conseil d’administration et du management de construire l’avenir sur des fondamentaux forts. C’est une décision difficile dans la mesure où elle a ébranlé la confiance du personnel. Mais le but est de restaurer la confiance”, expliquent les porte-parole Veerle Van Mierlo et Laura Cerrada Crespo.

À lire aussi

Semaine désastreuse

Cette communication intervient après une semaine désastreuse pour l’image de bpost, qui accumule les déconvenues ces dernières années. Le communiqué publié ce lundi à 23h annonçait que l’entreprise pourrait devoir rembourser l’État à cause de possibles irrégularités dans les contrats. D'où l'avertissement sur résultats qui en a résulté. Cette mauvaise nouvelle a fait chuter de 20 % l’action, qui est tombée à un plus bas historique. Il n’est pas impossible qu’on en sache plus à l’occasion de la publication des résultats au premier trimestre le 4 mai prochain (après la clôture de la Bourse). “Idéalement, on devrait pouvoir en dire plus la semaine prochaine”, explique les deux porte-paroles.

Il n’y a pas encore de plaintes auprès du Parquet ou de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) car “on ne sait pas encore s’il y a une infraction. Il faut d’abord attendre les résultats de l’enquête. Si les irrégularités sont avérées, on en assumera les conséquences”, explique Veerle Van Mierlo. Pour la concession de journaux qui fait l’objet d’un subside de l’Etat (175 millions d’euros par an jusqu’à maintenant), des plaintes ont été déposées auprès du Parquet et de l’ABC. Car bpost a la preuve que les règles en matière d’appel d’offres n’ont pas été respectées. C’est d’ailleurs suite à ce “dossier bouclé à 95 %” que la direction de bpost a décidé de scruter les autres contrats où l’Etat est impliqué.

4 milliards en dix ans

Dans ses éditions de vendredi, De Standaard indique qu’au cours des dix dernières années, bpost a reçu 3 milliards d’euros de subventions gouvernementales et plus d’1 milliard d’euros pour des contrats spécifiques. L’entreprise publique faisait appel au consultant McKinsey pour maximiser ses revenus. “Cette société de conseil a mis en place un modèle dans lequel les coûts ont été répercutés autant que possible sur le gouvernement. Par exemple, les fonctionnaires les plus chers, les fonctionnaires (plus âgés), ont été affectés autant que possible aux contrats de service public”, écrit le quotidien. Des informations que ne commente pas le service presse de bpost.

Pour le gouvernement d'Alexander De Croo, bpost est aussi devenu un sujet brûlant comme on a pu le constater lors des débats parlementaires jeudi. Il est difficile pour lui de ne pas se sentir également responsable à partir du moment où il a rejeté ou ignoré plusieurs avertissements faits dans le passé par l’Inspection des finances et la Cour des comptes.