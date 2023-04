Deux tiers des entrepreneurs n'ont pas encore adapté leurs statuts

Un peu plus de deux tiers des entrepreneurs et indépendants n'ont pas encore modifié leurs statuts, avertit vendredi la Fédération royale du notariat de Belgique (Fednot). Conformément au nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), ceux-ci ont jusqu'au 31 décembre pour l'adapter, rappelle Fednot, qui invite dès lors les entrepreneurs à prendre contact rapidement avec leurs notaires pour éviter "le rush de dernière minute" et le "flou juridique" que pourrait entraîner une conversion automatique.