Entre janvier et mars, le groupe basé à Shenzen dans le sud de la Chine a enregistré un chiffre d'affaires de 132,1 milliards de yuans (17,3 milliards d'euros).

Sa marge nette est toutefois tombée à 2,3% sur la période, contre 4,3% au premier trimestre 2022.

Dans un bref communiqué, le groupe a estimé que "dans l'ensemble, les résultats opérationnels sont en ligne avec les attentes", sans donner le détail des chiffres par division ou publier son bénéfice net.

Huawei est placé depuis 2019 sur liste noire par l'administration américaine dans un contexte de rivalité technologique avec la Chine et de soupçons d'espionnage pour le compte des autorités chinoises.

Cette mesure coupe le groupe des chaînes d'approvisionnement mondiales en composants mais aussi du système d'exploitation Android de Google, présent sur l'immense majorité des smartphones dans le monde.

Une situation qui fragilise lourdement la branche téléphones de Huawei, qui fut pourtant un temps l'un des trois principaux fabricants de smartphones au monde.

Le groupe se recentre désormais sur le marché chinois et diversifie ses activités, notamment dans l'informatique en nuage ("cloud"), la voiture connectée ou encore la conception de puces.

Le groupe avait annoncé fin mars la nomination de Meng Wanzhou, fille de son fondateur, à la présidence tournante, en remplacement de Eric Xu.

"Les restrictions américaines sont notre nouvelle normalité", avait-elle souligné fin mars.

Huawei, qui compte quelque 207.000 employés et est présent dans plus de 170 pays, n'est pas coté et n'est donc pas soumis aux mêmes obligations de certification des comptes ou de détails dans la publication de ses résultats que les groupes cotés.