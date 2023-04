La start-up belge Campfire n’a pas attendu ChatGPT pour créer des chatbots intelligents

Alexis Safarikas, entrepreneur belgo-grec de 35 ans, est un habitué des chatbots. “J’ai développé mon premier chatbot en 2016. C’était pour Bridgestone”, raconte-t-il. À l’époque, celui qui avait entamé son parcours d’entrepreneur en co-fondant la plateforme Ring Twice (ex-ListMinut, dont il est aujourd’hui sorti) travaillait pour l’agence digitale flamande Springbok. “C’est l’époque où les chatbots sont devenus des outils marketing pour le support client des entreprises”. Ces chatbots reposaient déjà sur des logiciels de “traitement du langage naturel” (NLP). Aujourd’hui, il est question de “grands modèles de langage” (LLM) et la différence est considérable en termes de performances.

Business et technique

”Quand j’ai fondé Campfire en mars 2020 avec Ivan Westerhof et Tomas Staëlens, on connaissait déjà OpenAI et ses modèles de deep learning (que l’on appelle aujourd’hui LLM, NdlR). Mais, comme beaucoup de monde, j’ai vraiment été impressionné par les performances de ChatGPT. Cela a donné un coup d’accélérateur à l’IA conversationnelle”. Ce dont Campfire, par ricochet, profite pleinement.

Installée chez BeCentral, le campus numérique créé au centre de Bruxelles, Campfire est une agence d’IA conversationnelle. Traduction : la start-up et ses huit collaborateurs aident les entreprises et les institutions à converser avec leurs employés et leurs clients en utilisant le traitement du langage naturel pour automatiser les conversations et les processus commerciaux. Campfire intervient à la fois comme consultant business et intégrateur technique. En fonction des besoins des entreprises, Campfire aura recours à différents modèles d’IA, les intégrera dans les infrastructures existantes des clients et personnalisera les solutions conversationnelles (chatbot, robot vocal ou tout autre processus conversationnel automatisé).

Banques, télécoms, universités, …

Campfire a connu un démarrage sur les chapeaux de roues grâce à des partenariats noués avec différentes entreprises technologiques telles que Chatlayer (une start-up belge rachetée par le groupe suédois Sinch), Faktion, Metamaze, Sagacify, Hootsuite, … “Ces partenaires nous ont apporté rapidement de gros clients en Belgique et à l’étranger, explique Alexis Safarikas. Nos clients sont généralement de grandes entreprises actives dans des secteurs comme les télécoms et la finance, mais aussi des institutions publiques comme le Parlement européen ou des universités”.

guillement "Il est nécessaire d'avoir un certain volume d'échanges, que ce soit avec des clients ou des employés, pour lancer un projet de chatbot."

Au sortir de la période de confinement, le premier gros projet de chatbot de Campfire a été réalisé pour le compte Parlement européen, qui souhaitait transmettre aux citoyens des informations sur le Covid. Dans le secteur bancaire, Campfire a notamment été amené à travailler pour la plus grande banque de la République démocratique du Congo, Rawbank. La start-up bruxelloise a créé un assistant virtuel, “Rawbot”, avec lequel les clients de la banque peuvent discuter pour effectuer des transactions financières et poser des questions. Elle a aussi développé un tuteur virtuel, accessible 24h/24 et 7j/7, pour le Singapore Institute of Technology (SIT) dans le cadre d’un cours de chimie en ligne pour les nouveaux étudiants. En Belgique, Proximus a fait appel à Campfire pour la mise à jour de son assistant virtuel interne, Yoda, qui sert à répondre, en français et en néerlandais, aux questions des employés du groupe de télécoms.

Une croissance annuelle de 100 %

Avec le buzz qui a suivi le lancement de ChatGPT, fait remarquer Alexis Safarikas, beaucoup d’entreprises ont voulu, du jour au lendemain, lancer un chatbot intelligent sans trop savoir si c’était vraiment utile à leur activité. “Nous avons dissuadé des entreprises, qui nous sollicitaient, de le faire. Il est nécessaire d’avoir un certain volume d’échanges, que ce soit avec des clients ou des employés, pour lancer un projet de chatbot. Une banque, qui reçoit régulièrement entre 1 000 et 2 000 questions répétitives de la part de ses clients, a de bonnes raisons de le faire”. L’IA conversationnelle, dans ce cas, apparaît utile pour “éliminer les tâches ennuyeuses et répétitives” et donner aux personnes le temps nécessaire pour “se concentrer sur les choses qui comptent vraiment”. Cela peut être le cas pour gérer les appels téléphoniques dans le milieu hospitalier (afin de rediriger les personnes vers les bons services).

Depuis son lancement en 2020, Campfire enregistre une croissance annuelle de 100 %. Son chiffre d’affaires est passé de 150 000 euros à 600 000 euros l’an dernier. “Nous visons 1,2 million d’euros cette année”, dit Alexis Safarikas. À l’horizon de 2025-2026, le CEO de Campfire prévoit de tripler l’effectif.