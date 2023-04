Le marché de la mode en Belgique pèse 6,8 milliards d'euros

Plusieurs chocs et défis

Un secteur qui a été confronté ces dernières années à plusieurs chocs ou défis majeurs : les conséquences économiques de la crise du Covid et la fermeture de points de vente physique, la hausse du coût des matières premières et des prix de l’énergie mais aussi la nécessité pour les enseignes et les marques de prendre à bras-le-corps le défi environnemental.

Difficile cependant de mettre en perspective ce chiffre de 6,8 milliards d’euros par rapport aux années précédentes : c’est en effet la première fois que Comeos réalise une analyse aussi détaillée sur le poids de ce secteur dans notre pays.

Le gros de ce montant de 6,8 milliards provient des dépenses consacrées aux vêtements et sous-vêtements – soit 4,4 milliards – alors que le segment des chaussures représente, lui, 1,7 milliard de ventes annuelles, soit un quart de ce marché de la mode. Le solde est constitué par les accessoires.

Chiffre d’affaires du marché de la mode 2023 ©IPM Graphics

Les chaînes spécialisées ont la cote

Autre constat de cette étude : les femmes dépensent davantage que les hommes et les enfants réunis. Plus précisément, et en moyenne évidemment, les femmes dépensent 558 euros par an en vêtements contre 397 euros pour les hommes. Chez les femmes, le top trois des dépenses se compose de robes et jupes, pulls et cardigans, pantalon en denim. Pour la mode homme, il s’agit de t-shirts, jeans et autres pantalons. À noter aussi du côté des chaussures, le fort engouement pour les baskets qui représentent désormais 30 % du chiffre d’affaires de ce marché.

On le sait, la crise du Covid a dopé le commerce en ligne dans notre pays dans bon nombre de secteurs. Et de nouvelles habitudes se sont créées. Mais, en ce qui concerne les dépenses liées à la mode, l’achat physique a encore de beaux jours devant lui. “Plus de la moitié des sondés achètent dans les rues commerçantes des grandes villes, les centres commerciaux sont également prisés, mais 70 % des consommateurs indiquent qu’ils achètent des vêtements dans les zones commerciales, c’est-à-dire des endroits où différentes chaînes de vêtements sont rassemblées pour pourvoir facilement passer de l’une à l’autre”, précise Comeos.

Les chaînes de mode spécialisées restent le canal de magasin préféré des accros de la mode. Et cela même si 70 % des Belges ont déjà acheté des vêtements en ligne et qu’un Belge sur dix achète désormais ses vêtements exclusivement en ligne. Pour une livraison à domicile, le consommateur se dit aussi prêt à débourser environ 8 euros.

L’avenir du secteur ? Dans un contexte d’inflation toujours persistante, l’étude laisse entrevoir une année 2023 où le budget vestimentaire sera très probablement raboté.