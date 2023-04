"L’endettement nécessaire pour effectuer la transition ne peut être tenu que par l’Europe"

”86 % des jalons sont atteints ou sur les rails”, avance Thomas Dermine, sans plus de détails sur ce qui est totalement atteint. Mais étant donné la durée des projets sur lesquels avancer, difficile d’avoir une vue plus précise. Néanmoins, le cabinet reconnaît donc que 14 % des objectifs ne sont pas encore atteints, dont certains pour des causes de retards (procédures d’appel, consultations, contraintes techniques, problèmes parfois politiques dont la réforme des pensions qui bloque les fonds européens à recevoir, etc.).

”Après quatre décennies de sous-investissement, la Belgique aura inversé la tendance à l’horizon 2024 et atteint 3,5 % du PIB”, avance le cabinet, à propos des investissements dans les infrastructures publiques.

Soutenir les champions belges

Et dans un contexte de remontée des taux, de problèmes budgétaires, la question se pose : est-ce que la Belgique peut, de manière générale et pas uniquement au regard des fonds européens, continuer à financer ces infrastructures vitales ?

”Les taux remontent. Mais le taux moyen reste faible sur la durée. Et c’est toujours divisé par deux par rapport à il y a cinq ans (lorsqu’en les taux n’étaient pas au plancher, comme pendant le Covid-19, NdlR)", répond à ce propos Thomas Dermine. “Cela reste donc relativement faible, ça reste soutenable, il n’y a pas péril dans la demeure”, affirme-t-il.

Néanmoins, “il faut anticiper effectivement, car le cap d’endettement n’est pas infini. C’est pour cela que l’endettement nécessaire pour effectuer la transition ne peut être tenu que par un niveau, c’est l’Europe. Elle doit être capable d’assurer la transition” et donc d’assurer les financements nécessaires, lance-t-il.

”On peut toujours vivre dans le déni. Mais si on n’investit pas, au fil des catastrophes climatiques et autres liées au dérèglement climatique, la Commission européenne ne pourra que se rendre compte de l’impératif d’investissements”, lâche-t-il, confiant, alors que les États membres sont contraints à une certaine stabilité budgétaire.

Enfin, alors que le secrétaire d’État écumait les cimenteries ces derniers jours, la question de savoir comment la Belgique soutient les allocations de différents fonds pour la transition, il se veut clair.

”La question des cimenteries est très particulière. Les émissions industrielles wallonnes sont à 60 % liées au ciment et à la chaux. Aujourd’hui, il n’y a personne dans le monde qui sait comment faire du ciment zéro carbone. Donc là, il est nécessaire que des fonds publics soient débloqués. On a la chance d’avoir des champions en Belgique, il faut les soutenir”, lance-t-il, alors que la concurrence est rude entre les industries pour obtenir les faveurs des deniers publics et européens.