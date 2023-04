Le groupe a réalisé au cours de son exercice 2022/23 achevé fin mars un bénéfice net annuel de 937,1 milliards de yens (6,3 milliards d'euros), en hausse de 6% sur un an, et un bénéfice opérationnel de 1.208,2 milliards de yens (+0,5%).

Ses ventes ont décollé de 16% sur cette période, à 11.539,8 milliards de yens (77,7 milliards d'euros), portées en particulier par le jeu vidéo, avec une forte hausse des ventes de sa console PlayStation 5, dont la production était retardée depuis sa sortie en 2020 par la pénurie de semi-conducteurs.

Sony a ainsi atteint son objectif de 19 millions de consoles PS5 écoulées en 2022/23, et s'est fixé une nouvelle cible de vente de 25 millions d'unités en 2023/24, qui serait "le plus haut jamais atteint", toutes générations de PlayStation confondues, a précisé le président du groupe Hiroki Totoki.

Mais des doutes demeurent sur la capacité de Sony à augmenter ses résultats dans le jeu vidéo. Ses ventes de jeu en volume ont diminué sur son quatrième trimestre (janvier-mars), sur un an comme sur un trimestre, et ses ventes de PS5 ont aussi reculé sur un trimestre.

"Environnement difficile"

A cause des pénuries, "la PS5 a peut-être manqué la période la plus propice" pour ses ventes, celle de ses premières années, a estimé Yasuo Imanaka de Rakuten Securities, interrogé par l'AFP avant la publication des résultats.

Hideki Yasuda, de Toyo Securities, prédit quant à lui "un environnement difficile" pour Sony en raison du ralentissement économique mondial qui se profile.

Une nouvelle positive pour Sony est cependant arrivée mercredi, quand l'autorité britannique de la concurrence a annoncé sa décision de bloquer l'acquisition par son rival américain dans le jeu vidéo Microsoft de l'éditeur de jeux Activision Blizzard ("Call of Duty", "World of Warcraft"...), invoquant les risques de trop forte concentration dans le secteur des jeux dématérialisés ("cloud gaming").

En cas de succès de ce rachat pour un montant record de 68,7 milliards de dollars, Microsoft, qui a prévu de faire appel de la décision, deviendrait le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires derrière Tencent et Sony, passant ainsi devant Apple.

Sony multiplie de son côté les rachats de studios de jeu vidéo, ayant notamment acquis en 2022 l'américain Bungie (créateur de "Halo" et "Destiny") et pris une participation dans le japonais FromSoftware ("Elden Ring", "Dark Souls").

Succès des dessins animés

Pour son exercice 2023/24 entamé le 1er avril, Sony a formulé des prévisions modestes, prévoyant notamment des résultats en forte baisse dans sa division de services financiers.

Il s'attend à un bénéfice net annuel de 840 milliards de yens (5,6 milliards d'euros), ce qui serait un recul de 10,4% sur un an, et table sur un bénéfice opérationnel de 1.170 milliards de yens (-3%) et sur des ventes stables.

Il prévoit des revenus stables dans la musique, où ses ventes avaient été portées au cours de l'exercice écoulé par la baisse du yen et la bonne santé de ses services de diffusion en streaming.

Le groupe table sur un chiffre d'affaires en progression dans le cinéma, misant sur une accélération de ses sorties de films à gros budget. Il prévoit aussi de continuer à surfer sur l'engouement pour les services de streaming de dessins animés japonais, notamment grâce à son acquisition annoncée fin 2020 du géant du secteur Crunchyroll.

Sony, qui a vu ses ventes dans le domaine des capteurs d'images pour smartphones fortement progresser en 2022/23, en partie grâce à la baisse du yen, s'attend par ailleurs à une augmentation en volume de celles-ci tout au long de l'exercice en cours.