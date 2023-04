TotalEnergies recommande à ses actionnaires de voter contre une résolution climatique

La résolution consultative, émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, a néanmoins été inscrite à l'ordre du jour de l'AG par le conseil d'administration réuni jeudi, a indiqué TotalEnergies dans un communiqué publié vendredi.

Elle demande à TotalEnergies d'aligner ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'accord de Paris sur le climat pour 2030, en visant spécifiquement ses émissions indirectes de CO2. C'est-à-dire de faire en sorte que les émissions liées à l'utilisation du pétrole, du gaz, ou du carburant par ses clients, dites émissions de Scope 3 dans le jargon, soient elles-aussi "alignées avec l'Accord de Paris", qui vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de deux degrés et si possible à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900.

Voter en faveur d'une autre résolution

Le communiqué invite les actionnaires du groupe à "voter contre la résolution" déposée par Follow This mais à "voter en faveur de la résolution relative au Sustainability & Climate - Progress report 2023" qui sera soumise par la direction de l'entreprise.

Follow This avait été à l'origine de la proposition de la première résolution climatique contraignante pour TotalEnergies en 2020, qui avait recueilli 17% d'approbation. Jeudi, elle a aussi porté une résolution climatique lors de l'AG du groupe pétrolier britannique BP à Londres.

Parmi cette coalition de 17 investisseurs, qui gèrent ensemble 1.100 milliards de dollars et détiennent près de 1,5% de TotalEnergies, figurent La Banque Postale AM, Edmond de Rotschild AM, La Financière de l'Echiquier, Mandarine Gestion ou encore Sycomore AM.