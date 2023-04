Skoda pousse sur le champignon de l'électrification : "un SUV élégant" attendu pour 2025 à un prix "d'environ 25 000 euros'

De quoi, en tout cas, marquer les esprits et montrer que Skoda a pris un nouveau départ, amorcé en fait l’année dernière avec la présentation d’un nouveau design des véhicules et d’un logo revisité associant deux nouvelles nuances de vert plus modernes : émeraude et électrique.

Le futur de Skoda sera d’ailleurs électrique, ce qui est le cas de tous les constructeurs, avec un objectif de ventes de 70 % de voitures électriques à l’horizon 2030, en Europe s’entend. Cela peut paraître un peu peu. Mais voilà, la marque appartenant au groupe VW entend bien rester compétitive sur tous ces marchés.

Les modèles Super et Kodiaq, emblématiques dans son portefeuille, vont se décliner dans le cadre d’une nouvelle génération à l’automne avec des moteurs essence mais aussi diesel. Et des versions hybrides. De quoi négocier au mieux la période de transition jusqu’à l’interdiction des moteurs thermiques sur le Vieux Continent.

Une vente sur trois à l'Est

“Les modèles thermiques restent très populaires”, notait d’ailleurs Skoda début janvier en dressant le bilan de l’année 2022. La volonté est de répondre au plus juste “aux besoins de nos clients” , a souligné Klaus Zellmer, le patron de Skoda Auto. Or, ces clients sont nombreux dans l’ancien bloc de l’Est, où le pouvoir d’achat est bien moins élevé, avec une vente sur trois l’an dernier sur un total de 731 000 voitures. Et puis, il n’y a pas que l’Europe mais aussi l’Asie (Inde, Vietnam,…) qui n’a pas pour sa part décidé de bannir les moteurs thermiques.

Mais, bien entendu, “le futur de Skoda est électrique”, a rappelé ce même Klaus Zellmer, mardi soir, tout en rappelant que le montant de l’investissement de l’électromobilité sera de 5,6 milliards d’euros d’ici 2027.

D’où une solide accélération trois ans après l’introduction de l’Enyaq, son premier modèle 100 % électrique. D’ici 2026, pas moins de six nouveautés vont voir le jour. Enfin, presque six nouveautés, puisque l’Enyaq iV et l’Enyaq iV Coupé feront l’objet “d’une mise à jour en profondeur en 2025” qui adopteront la nouvelle ligne de design. La première véritable nouveauté est attendue en 2024 : il s’agira de donner un successeur électrique au Karoq thermique, d’où un nom, Elroq, qui n’est pas sans rappeler le premier.

Mais la nouveauté qui marquera sans doute le plus les esprits est attendue en 2025, à un prix “avoisinant les 25 000 euros”. Comme, pour ses concurrents Renault, VW ou encore Cupra qui partagent le même objectif tarifaire pour l’entrée de gamme, le modèle Small – son nom provisoire - doit permettre de proposer un modèle électrique à un prix abordable pour les particuliers. “Ce sera un SUV élégant”, a assuré le patron de Skoda en dévoilant une sculpture appelée à évoluer. “La version finale restera fidèle à 75 % à la maquette”, affirme quant à lui Oliver Stefani, responsable de l’équipe design.

Durabilité

La volonté est de rester dans la philosophie de Skoda : proposer des véhicules offrant un bon rapport qualité/prix. D’où un bel habitacle destiné aux familles, un grand coffre, une finition de qualité et une autonomie annoncée de 450 kilomètres. Le tout pour “environ” 25 000 euros – sans doute plutôt au-dessus qu’en-dessous de ce montant- pour ce véhicule qui sera construit en Espagne.

Un break et un Suv sept places compléteront ensuite la gamme, de quoi boucler la boucle. “Nous couvrirons tous les segments de véhicules pertinents pour nos clients”, a relevé le responsable des ventes et du marketing, Martin Jhan.

Tous ces modèles électriques auront un point commun : un design extérieur destiné à améliorer l’aérodynamisme et par ricochet la durabilité en réduisant la consommation.

Améliorer l’aérodynamisme, c’est vraiment par petites touches : modifier l’entrée de l’air par le bloc-moteur, son mouvement de sortie par les roues ou encore installer un becquet à l’arrière permettent de réduire la résistance et de gagner 20 kilomètres d’autonomie.

C’est encore une expérience test de récupération de vieux pare-chocs dans des décharges pour en faire de nouveaux. Tout est récupéré, sauf la couleur et le chrome. Les nouveaux pare-chocs sont alors issus à 100 % de matières recyclées. C’est aussi, à l’intérieur, étudier toutes les pistes du recyclable, notamment pour les tissus et le pvc. Avec quelques contraintes : la qualité doit être la même et le prix de revient doit rester abordable. On est chez Skoda.