"Trop de personnes en Belgique bénéficient trop facilement des systèmes d’assistance"

Né en 1957, Bart De Smet a commencé à travailler en 1982 à la banque Argenta après avoir fait des études en sciences mathématiques et actuarielles, suivant le conseil de son père alors qu’il voulait étudier l’histoire. Il a été nommé CEO de Fortis (devenu Ageas), la maison mère de la compagnie d’assurances AG, en 2009, avant d’en devenir président 2020. Il fait notamment partie du conseil d’administration (CA) du club “De Warande” et est président du CA de Proleague.

Que retenez-vous de votre présidence à la FEB ?

J’ai connu une période inimaginable marquée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Dès le début de la crise Covid, la FEB s’est préoccupée du bon fonctionnement des entreprises. Elle a interagi au mieux avec un gouvernement en affaires courantes.

Pendant cette même période, le Groupe des Dix s’est réuni presque deux fois par semaine sans toutefois qu’il y ait eu beaucoup d’avancées au niveau des accords sur l’évolution des salaires. Le dossier est dès lors passé au gouvernement qui a suivi la loi en ajoutant la prime corona en 2021 et maintenant la prime énergie.

Comment expliquez-vous qu’il soit de plus en plus difficile d’obtenir un accord au sein du G10 ?

C’est lié aux temps qu’on vit. Ma présidence de la FEB m’a permis de comprendre la complexité politique de la Belgique. Quand il y a sept partis autour de la table, ce n’est pas évident d’arriver à obtenir de grands changements. C’est fini l’époque de l’ancien Premier ministre Wilfried Martens où quelques personnes se réunissaient en toute discrétion dans le village des Ardennes de Poupehan pour négocier des grands accords. La presse d’aujourd’hui est mise au courant de nos réunions en temps réel.

Deuzio : les différentes parties expriment publiquement leurs revendications avant même de se mettre autour de la table. Le moindre compromis est dès lors perçu comme un échec.

Tertio : la presse vit de cette polarisation entre droite et gauche, entre syndicat et employeur.

Quatro : les personnes clés changent beaucoup plus fréquemment qu’avant. Les hommes et les femmes ne se connaissent plus aussi bien.

guillement En matière de taxation du travail, de la consommation et du patrimoine, la Belgique fait partie des trois pays européens où la taxation est la plus élevée."

Croyez-vous que l’on aura une réforme fiscale avant la fin de cette législature ?

Tout dépend de ce qu’on appelle réforme fiscale. Le point principal sur lequel la FEB a insisté, lors de ses discussions avec le ministre des Finances, concernait la réforme de la fiscalité du travail. Les bas et les moyens salaires sont trop taxés. Il faut augmenter l’écart avec les indemnités payées aux chômeurs.

Comment financer cette réforme ?

Le financement ne doit pas être assuré à 100 % par les entreprises. Il faut objectiver le débat. En matière de taxation du travail, de la consommation et du patrimoine, la Belgique fait partie des trois pays européens où la taxation est la plus élevée.

Réduire les dépenses de 25 milliards permettrait de revenir à un niveau des dépenses de 50 % du produit intérieur brut. Cela reste un niveau supérieur à celui de la moyenne européenne (45 %). Il ne faut pas viser un taux comme celui des Pays-Bas (41 %) car notre pays est plus complexe, mais il faut au moins faire un effort.

Comment faire ?

La première piste à explorer est de mettre plus de gens au travail. Il faudrait arriver au niveau des 80 % de la population active. Au lieu de payer un revenu de remplacement à 28 % de la population, on reviendrait à 20 %. Cela créerait une marge pour rendre notre sécurité sociale soutenable à long terme.

Comment expliquez-vous qu’on n’arrive pas à mettre plus de gens au travail ?

Au début de ma carrière, j’ai obtenu deux réponses sur 100 sollicitations. Maintenant, c’est l’inverse. Et pas uniquement pour les personnes les plus qualifiées. De nouveau, il n’y a pas assez de différence financière entre la personne qui travaille et celle qui ne travaille pas. La crise énergétique n’a pas facilité la situation en raison des différentes aides. Notre société doit certes prendre ses responsabilités vis-à-vis des personnes incapables de travailler. Mais je vois trop de personnes qui bénéficient trop facilement des systèmes d’assistance alors qu’elles pourraient aller travailler. Je suis très étonné que le travail non officiel, qui est à un niveau très élevé, reste un sujet tabou.

La balle est aussi dans le camp des entreprises qui devraient accepter d’engager des personnes qui ne sont pas leur premier choix et accepter de les former. Dans la population des immigrés, la proportion des ceux qui travaillent est plus basse en Belgique que dans d’autres pays européens.

On a aussi délaissé les flexi jobs. Le salaire minimum négocié au sein du groupe des Dix est le plus élevé de tous les pays voisins. Des entreprises à Waregem ou Courtrai vont recruter dans le nord de la France faute d’y arriver en Belgique. Il y a cent ans, il y avait beaucoup de Flamands qui venaient travailler en Wallonie. Pourquoi il n’y a plus de flux dans l’autre sens aujourd’hui ?

Y a-t-il d’autres pistes pour réduire les dépenses de l’État ?

Le coût des structures pourrait être allégé. Nous sommes les champions pour créer des institutions. La FEB n’est pas demandeuse d’une refédéralisation. Son plan Belgique 2030 consiste à évaluer les différentes compétences. Exemple : le droit du travail doit rester une compétence fédérale. Par contre, toutes les initiatives qui entourent ce droit du travail doivent relever des Régions. Une Région pourrait ainsi limiter la période pour les allocations de chômage. Le monde politique ne devrait pas se focaliser sur les recettes à court terme visant à compenser les manques à gagner sur la fiscalité du travail. Car les conséquences à moyen et long terme peuvent être désastreuses. C’est le problème fondamental des politiciens qui sont tous les quatre ans devant leurs électeurs. Ils sont rarement réélus pour des décisions difficiles qui pourtant rapportent à long terme.

Un rachat d’Ageas "ne serait pas évident"

Vous avez cédé votre poste de CEO pour prendre la présidence d’Ageas à 63 ans. Ce n’est pas un peu jeune ?

J’ai été CEO 12 ans. C’est déjà une durée au-delà de la moyenne et c’est beaucoup pour un job d’une telle intensité. De plus, il y avait des candidats en interne d’un tel niveau que je ne voulais pas bloquer leur ascension. Hans De Cuyper était prêt et il a montré qu’il est à la bonne place. Une des responsabilités d’un CEO, c’est justement, avec l’aide du conseil d’administration, de veiller à ce que sa succession soit prête. Il faut éviter de tomber dans le business as usual. Avec Hans, il y a une nouvelle dynamique.

guillement C’est vrai qu’on doit être attentif à la protection des données avec les Chinois. Mais je sens beaucoup moins de préoccupation à cet égard vis-à-vis des Américains. Or, il ne faut pas croire qu’ils ne font pas pareil."

En 30 ans, AG a eu 5 CEO ; tous travaillaient pour le groupe. Ces passages ont été préparés plusieurs années à l’avance. Ce qui permet d’assurer une certaine continuité dans l’entreprise. Nous croyons que la voie à suivre, surtout pour un assureur, est de créer de valeur à long terme. Même si la compagnie d’aujourd’hui n’a rien à avoir avec celle d’il y a cinq ans. Nous avons une politique d’évolution continue, en veillant toujours à nous remettre en question, à innover ou à améliorer mais sans tout chambouler. Cette politique a d’ailleurs permis au groupe AG de très bien surmonter la crise de 2008.

Craignez-vous qu’on revive la crise de 2008 après la faillite de SVB Bank ou le sauvetage du Credit Suisse ?

Je suis beaucoup moins inquiet qu’en 2008 car la solvabilité des banques s’est nettement améliorée. Le risque bancaire est plus un risque de liquidité que de solvabilité. Ageas est très peu touché par la crise actuelle.

Ageas a une filiale en Chine, un pays assez critiqué. Ce débat remet-il en cause votre stratégie ?

Nous sommes investis en Chine depuis 2001. On y a engrangé des résultats qui ont dépassé nos attentes. En 20 ans, on a reçu plus (600 millions en dividendes) qu’on a investi (environ 400 millions). Bien sûr, on a beaucoup appris aux Chinois. Mais l’inverse est vrai aussi. Exemple : leur Chatbot qu’on utilise en Angleterre ou au Portugal. En Belgique, c’est moins le cas car la population a peu l’habitude de passer par ces canaux. Le partage des expériences correspond d’ailleurs au modèle de notre groupe. Les sujets que suivent les Chinois évoluent avec le temps. Au début ils s’intéressaient à la vente des produits d’assurance par un réseau bancaire, ensuite à la gestion du risque et de l’actif et du passif, et maintenant à la manière de gérer la question l’ESG (NdlR : Environnement, Social, Gouvernance).

C’est vrai qu’on doit être attentif à la protection des données. Mais je sens beaucoup moins de préoccupation à cet égard vis-à-vis des Américains. Or, il ne faut pas croire qu’ils ne font pas pareil. L’Europe a tout intérêt à garder les deux grandes puissances comme partenaires. N’oublions pas que la Chine contrôle beaucoup de matières premières dont on a grandement besoin comme le lithium ou le cobalt.

Le groupe craint-il le raid d’une entreprise chinoise comme le laissaient penser certaines rumeurs dans le marché ?

Ageas est cotée en Bourse avec quelques grands actionnaires détenant entre 5 et 10 % du capital. Le reste est flottant. Donc, en principe, toute personne ou société intéressée peut faire une offre. En raison du modèle commercial d’Ageas et des accords juridiques que nous avons avec nos partenaires en joint venture, une telle acquisition n’est en aucun cas évidente.