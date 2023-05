"Le système judiciaire belge n'est pas capable de traiter des grandes affaires financières"

Fils de ministre

La première fois qu'il a fait parler de lui dans les journaux, c'était dans le dossier Lernhout&Hauspie, ce "fleuron" flamand de la reconnaissance vocale dont le chiffre d'affaires avait été artificiellement gonflé. Comme souvent, il a pris la défense des petits actionnaires qui ont vu leurs placements partir en fumée.

Défendre la veuve et l'orphelin est un choix qui colle à sa peau tatouée. Fils du ministre CD&V Jan Lenssens, lui-même assistant social de formation né dans une famille de douze enfants, Geert Lenssens reste attaché aux valeurs sociales-chrétiennes. "Je me considère comme un humaniste qui croit en Dieu", confesse ce "grand-père heureux." Il prend soin de son corps, "qui est notre temple", en pratiquant la marche, le tai-chi, faisant des pompages (150 tous les matins) et ayant une alimentation "presque végétarienne".

Dans l'histoire de la chute de Fortis, c'est lui qui fut le premier à déposer une plainte au pénal. "À l'époque, on avait constaté des faits relevants", dit-il de manière sibylline, car il est "tenu par le secret professionnel". Étant donné que ces poursuites au pénal ont été abandonnées à la suite de la transaction, il est convaincu qu'elles ont "joué un rôle" dans l'accord d'indemnisation (settlement) trouvé aux Pays-Bas. Et cela parce qu'il y avait un risque pour Fortis (devenu Ageas) d'être poursuivi. Il n'est pas d'accord avec ceux qui lui reprochent de parfois lancer des actions en justice manquant d'une analyse approfondie sur les chances de réussite. "Je ne pense pas être impulsif mais plutôt dynamique et stratégique ; je suis un homme d'action mais réfléchi."

Geert Lenssens se dit aussi être un avocat "hybride" qui a une fibre pénale et financière. "Les mécanismes de tromperie m'intéressent tout particulièrement." Auteur d'un livre sur le sujet, il est arrivé à la conclusion qu'on retrouve toujours trois éléments dans les grandes escroqueries. Un : il y a un "décor". Cela peut être une banque comme un site Internet. Deux : il y a une "faiblesse" telle qu'une relation amoureuse ou une dette d'argent. Trois : le "théâtre, qui n'est pas présent dans tous les dossiers". Par théâtre, il pense à la pièce qui se joue. Et de citer Bernard Madoff, "un acteur fantastique". "Ce genre de tromperie, on la trouve partout. Même dans des affaires de taille modeste."

"Beaucoup de frustration"

Bien sûr, il n'a pas gagné toutes ses affaires. "L'avocat qui le prétend ment." Pour Lernout&Hauspie, il est conscient qu'il y a eu "beaucoup de frustration" de la part des investisseurs qui ont peu récupéré. En cause : le manque de solvabilité des parties condamnées. Certains clients ont eu droit à des compensations de Dexia Banque à la suite des class actions aux États-Unis où la banque était impliquée. En Belgique, c'est plus difficile "car le système judiciaire, avec tout le respect que je lui porte, n'est pas capable de traiter des grandes affaires financières".

D’autres dossiers ont été beaucoup plus concluants. C’est le cas de Citbank et Swiss Life, où des centaines de clients qui avaient souscrit à un produit trompeur ont pu récupérer une grande partie de leur mise.

Inscrit au Barreau de Bruxelles (dans le rôle néerlandophone), Geert Lenssens a franchi une nouvelle étape au début de cette année en rejoignant le cabinet SQ-WATT Legal qui a été cofondé par Laurent Arnauts et feu Robert Wtterwulghe. Les deux hommes s'étaient déjà croisés dans le dossier Fortis. Ils espèrent attirer de nouveaux associés dans ce cabinet qui compte quatorze collaborateurs. "On est en phase d'expansion." Il partage avec Me Arnauts la passion pour l'art contemporain. Ils ont tous les deux apporté quelques œuvres dans la maison de maître avenue Louise où se situe le cabinet. "Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est l'étonnement, qui n'a rien à avoir avec l'esthétique. Je cherche aussi l'authenticité", dit-il en montrant un grand tableau aux couleurs vives de l'artiste belge Jan De Cock. On pouvait imaginer que Geert Lenssens n'allait pas faire l'apologie d'un Vermeer ou d'un Botticelli dont le talent n'est plus à prouver… Rebelle, toujours.

Geert Lenssens, en bref

24 mars 1960 : naissance à Anvers de Geert Lenssens.

Juillet 1983 : licencié en droit (KULeuven).

2000 : inscription au barreau de Bruxelles après avoir été actif au barreau de Termonde.

Janvier 2023 : Geert Lenssens rejoint le cabinet SQ-WATT Legal dont il devient associé.

"Ce n'est pas un coup d'État mais un coup de l'État"

Geert Lenssens faisait savoir, il y a quelques semaines, qu'il avait été sollicité par un cabinet d'avocats à Zurich, pour apporter ses conseils dans le dossier du rachat du Credit Suisse par sa rivale UBS. "Je considère que ce dossier a beaucoup de ressemblances avec celui de Fortis. Ce n'est pas un coup d'État mais un coup de l'État."

Les questions sont assez similaires avec celles posées dans le cas Fortis : "Faut-il une assemblée générale ? Que penser du prix qui a été négocié en un week-end ? Le vendredi, on parlait d'un milliard, le samedi de deux, le dimanche de trois milliards qui est le prix qui a été retenu. C'était comme au marché de Marrakech", explique-t-il. A priori, Geert Lenssens a un rôle d'expert mais il n'exclut pas de plaider. Tout en rappelant que ce genre de procédure peut durer. "Il faut être patient."