Comment de simples cubes de couleur ont créé le numéro 1 mondial du jouet

Portées par les franchises Star Wars et Harry Potter, ou encore les Lego Friends et Lego Technic, les performances du groupe scandinave, qui s’est entièrement retiré du marché russe, n’ont pas faibli après deux ans boostés par les confinements liés à la pandémie. Les ventes ne cessent d’ailleurs de croître depuis 1954, année de création des tout premiers Lego…

Des charpentes aux petites voitures

Tout commence à Billund, chez le charpentier danois Ole Kirk Christiansen, qui fabrique des meubles et des maisons. En 1924, son atelier brûle. Qu’à cela ne tienne, l’entrepreneur voit l’opportunité de reconstruire une plus grande menuiserie. Mais nouveau coup dur dans les années 1930, la Grande Dépression – crise économique qui suit le krach de 1929 – ébranle les finances de l’entreprise. Pour réduire ses coûts, Ole Kirk décide alors de fabriquer des versions miniatures de ses produits pour optimiser la phase de conception. Les modèles réduits lui rappellent des jouets…

Inspiré, il commence à fabriquer des jouets à partir de ses chutes de bois. Cochons-tirelires, petites voitures et yo-yos remplacent chaises et commodes. L’entreprise est renommée “Leg godt”, ce qui signifie “joue bien” en danois. Au même moment, le fils d’Ole Kirk, Godtfred Christiansen, intègre l’entreprise.

Ole Kirk, le fondateur de Lego, et son fils Godtfred Christiansen. ©The Lego Group

À l’époque, les jouets en bois sont chers et peinent à séduire les familles. Le déclenchement de la Seconde guerre mondiale détériore aussi la qualité du bois. Ole Kirk ne lâche cependant pas l’affaire et investit dans une machine à injecter anglaise qui permet de produire des jouets… en plastique.

Lego commence à produire des jouets en plastique démontables, mais le nombre de pièces et la nécessité de concevoir un gabarit différent pour chaque jouet s’avère coûteux. Le Danois a plus d’un tour dans son sac et s’oriente vers les premières briques en plastique à tenons (les picots), à l’image des Minibrix, Bild-o-Brik ou Kiddicraft déjà sur le marché.

Les ancêtres des Lego (de haut en bas) : Minibrix, Kiddicraft et Bild-o-Brik. ©D.R.

Cependant, l’assemblage des briques ne satisfait pas les Christiansen. Elles sont creuses, ce qui rend l’emboîtement précaire. En 1949, Lego invente alors des briques dont les tenons sont légèrement plus larges, ce qui permet d’obtenir des cubes et pavés bien solidaires une fois assemblés, mais toujours facilement séparables. La commercialisation démarre en 1954 et Godtfred devient responsable de la fabrication.

Roues, Duplo et parc à thème…

C’est en 1958 que la brique contemporaine à verrouillage (à huit saillies) est développée, et brevetée. La même année, Ole Kirk meurt et Godtfred hérite de la direction de la société.

La brique Lego anniversaire 1958-2018 qui célèbre la création des huit saillies. ©The Lego Group

Les années 1960 sont une décennie importante pour Lego. L’entreprise, qui compte déjà plus de 450 salariés, crée les premières roues pour élargir les possibilités d’assemblage aux objets roulants. En 1968, Lego vend plus de huit millions de modules et inaugure son premier parc à thème à Billund. C’est d’ailleurs un pionnier au niveau mondial ! Après les parcs californiens Knott’s Berry Farm inauguré dans les années 1920 et Disneyland Californie en 1955.

Le premier parc Lego présente des modèles de villes très complexes et accueille plus d’un million de visiteurs par an.

En 1969, démarre la commercialisation des Duplo, ces briques deux fois plus grandes que les classiques qui permettent aux plus jeunes enfants de jouer en toute sécurité.

Les briques Duplo sont deux fois plus grandes que les Lego standard. ©Copyright (c) 2015 Ekaterina_Minaeva/Shutterstock. No use without permission.

L’année 1973, Godtfred introduit meubles et maisons de poupées pour cibler davantage les filles, ainsi que les bateaux avec des coques flottantes. Son fils Kjeld Kirk rejoint les cadres de l’entreprise. Un an plus tard, Lego commercialise les premiers personnages et ouvre une usine à Enfield dans le Connecticut, aux États-Unis.

2003 et 2004, les deux seules années déficitaires

Faisons un petit bon dans le temps pour mentionner qu’en 1992, Lego intègre par deux fois le Livre Guiness des records avec un château de 4,45 m par 5,22 m réalisé avec 400 000 briques, et une voie ferrée de plus d’un demi-kilomètre.

Toutefois, l’entreprise ne connaît pas que des périodes fastes. En 2003, Lego affiche un déficit de 188 millions d’euros, soit un recul de 25 % de son chiffre d’affaires. Kjeld Kirk, le petit-fils Christiansen devenu directeur général, licencie 500 employés sur 8 000 avant de laisser les rênes de l’entreprise à Jørgen Vig Knudstorp en octobre 2004. L’année 2004 enregistre le double de pertes par rapport à 2003… mais ce seront les seules années déficitaires de l’histoire de l’entreprise.

Pour relancer le groupe, Jørgen Vig Knudstorp vend notamment en 2005 les parcs d’attractions Legoland à Merlin Entertainments, pour concentrer les efforts financiers de Lego sur la production et le marketing des jouets. Aujourd’hui, il existe 9 parcs Legoland à travers le monde, le projet d’un dixième à Gosselies près de Charleroi ayant été abandonné fin mars dernier. En 2006, le groupe ferme également son usine américaine d’Enfield.

Lego multiplie ensuite les gammes et les partenariats, et lance par exemple des jeux vidéo et leurs jouets associés : Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Racers, Bionicle the game, Lego Indiana Jones, Lego Batman… Jørgen Vig Knudstorp quitte l’entreprise en 2016 et est remplacé par Niels B. Christiansen, un Danois dont la famille n’a pas de lien avec le créateur de l’entreprise. Il dirige aujourd’hui le business d’une main de fer, depuis le siège social de Billund.

Aujourd’hui, Lego propose 770 produits différents, son portefeuille plus étoffé que jamais, pour faire face à la concurrence des Américains Hasbro (Transformers, cartes Magic, Peppa Pig…) et Mattel (Barbie) ou encore du Japonais Bandai Namco, propriétaire des Pokémon. Le groupe cherche à se développer en Asie et plus particulièrement en Chine, où il possède déjà une usine tout comme au Danemark, en Hongrie, en Tchéquie et au Mexique. Une usine neutre en carbone vient d’être inaugurée au Vietnam et Lego a investi 1 milliard de dollars pour rouvrir un site aux États-Unis, à Richmond (Virginie).