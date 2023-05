"En Belgique, nous sommes les premiers" : BioGas Bree se lance dans la production de biogaz liquéfié

L'entreprise compte miser sur l'intérêt des secteurs allemand et néerlandais du transport et de la navigation, pleinement engagés dans le verdissement de leur flotte, pour ce carburant de remplacement plus durable à destination des véhicules lourds. Selon BioGas Bree, le Biogaz liquéfié ne peut pas encore être livré sur le marché belge, faute de législation.