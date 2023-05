ING, Crédit agricole, Belfius... Qui pourrait racheter Degroof Petercam ?

À la suite de ces informations, le conseil d’administration de Degroof Petercam a indiqué qu'” il a été informé que certains actionnaires existants souhaiteraient renforcer leur participation dans la société et que d’autres actionnaires existants pourraient revoir leur position actuelle. Dans ce contexte, un mandat a été donné à une banque d’affaires pour procéder à une évaluation externe de la société et analyser comment une restructuration pourrait être bénéfique aux intérêts de la société”. Il a aussi fait savoir qu’il ne ferait pas “d’autres commentaires à ce sujet”.

Ambitions de Marc Raisière

À l’heure actuelle, Degroof Petercam est contrôlé par un groupe d’actionnaires composé des actionnaires familiaux historiques (Philippson pour Degroof et Van Campenhout et Peterbroeck pour Petercam), le holding familial Cobepa et Cobelfret (le holding de la famille d’armateurs anversois Cigrang). Ce dernier est entré dans le capital en 2010. Il avait racheté 11 % des actions Degroof pour un montant de 130 millions d’euros. Il a continué à acquérir des actions de la banque et serait le seul actionnaire de contrôle à ne pas être vendeur.

Du côté des acquéreurs potentiels, c’est le nom de Belfius qui revient le plus souvent. On connaît les ambitions de son CEO, Marc Raisière, en matière de gestion privée. Il se raconte néanmoins que la banque détenue à 100 % par l’État belge ne voudrait pas racheter la filiale luxembourgeoise de Degroof Petercam, qui occupe environ 300 personnes sur un total de 1 468 personnes en 2021. L’actionnaire public donnera-t-il son feu vert à ce rachat ? Les avis sont partagés. D’aucuns y croient, d’autres beaucoup moins. “Comment faire passer une telle acquisition auprès de l’opinion publique et, en particulier, auprès des coopérateurs du groupe Arco (NdlR, un des actionnaires de Dexia proche du CD&V) qui n’ont obtenu aucune indemnisation après le démantèlement de Dexia”, se demande un analyste bancaire. Tout pourrait donc dépendre de la capacité de persuasion de Marc Raisière. Du côté de Belfius, on ne fait aucun commentaire.

La candidature potentielle d’ING étonne dans la mesure où la banque se positionne en Belgique comme une plateforme bancaire, qui met de plus en plus au second plan le service de proximité. Quant au Crédit agricole, qui est la maison mère du groupe Axa-Crelan, il n’a pas montré jusqu’à maintenant beaucoup de velléités de se développer dans le métier de la banque privée.

Pour ce qui est du prix d’un milliard, il correspond à la valorisation de Degroof en 2015, soit avant la fusion avec Perercam. Pour un actionnaire comme Cobepa, qui est entré dans le capital à un prix plus élevé, cela paraît donc très bas. Voire trop bas ?