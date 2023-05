L'entreprise, qui employait à la fin de l'année dernière plus de 82.000 personnes, a pris cette décision à cause des conditions économiques défavorables, a indiqué une source à la chaîne CNN.

Début décembre, Morgan Stanley avait licencié 1.600 de ses salariés, soit environ 2% des effectifs.

Le secteur bancaire, ébranlé en mars par les faillites rapprochées de deux banques américaines, Silicon Valley Bank et Signature Bank, traverse une période de fortes turbulences.

Les autorités américaines ont pris lundi le contrôle de la banque régionale First Republic et en ont revendu la grande majorité à JPMorgan Chase, actant ainsi la deuxième plus grosse faillite de l'histoire des Etats-Unis.