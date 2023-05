La famille le Hodey rachète l'agence de voyages sur mesure Atlas Reizen

Atlas Reizen compte 17 collaborateurs et deux agences à Waregem et à Anvers. Elle fournit ses services à une clientèle privée exigeante et à de nombreuses entreprises de la région.

Une volonté de travailler ensemble est apparue au fil des rencontres organisées par Lieven Stas, conseiller financier de Bert Uyttenbroeck, avec Alexis le Hodey et Hervé Ollagnier, respectivement représentant des actionnaires et CEO de Continents Insolites.

1 500 voyages sur mesure cette année

En 2023, les deux entreprises qui comptent une cinquantaine de collaborateurs au total réaliseront 1 500 voyages sur mesure. Atlas Reizen gardera son ancrage d’origine à Waregem ainsi que son implantation prometteuse à Anvers. L’objectif est de continuer à développer la marque en Flandre et d’offrir le meilleur service tant à ses clients historiques privés qu’aux entreprises.

Continents Insolites avait été repris par la famille le Hodey en 2018. De son côté, Atlas Reizen qui s’est engagé de la certification B Corp, fera bénéficier Continents Insolites de son expérience.

"Cette acquisition permet de rassembler les deux plus belles maisons de voyage sur mesure belges, avec presque 100 ans d’expérience combinées, commente Alexis le Hodey. La famille s’agrandit, c’est toujours enthousiasmant."