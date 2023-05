Des liens trop rapprochés entre la ministre Petra De Sutter et bpost ?

En guise de défense, le porte-parole de Petra De Sutter souligne que le Parlement a été informé, début 2021, que ces deux experts travaillaient pour le cabinet. Mais cette communication ne précisait pas qu’ils resteraient rémunérés par leur entreprise. “Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, ils feront partie du personnel du cabinet à partir du mois de juin”, ajoute le cabinet De Sutter. Et de préciser qu' "au début de la législature, bpost a proposé de maintenir les membres du personnel sur son pay-roll. Bpost veut à présent corriger cette erreur. Il s’agit également d’une conséquence de l’enquête interne menée au sein de l’entreprise postale”.

Petra De Sutter était demandeuse d’avoir deux collaborateurs, n’ayant pas d’administration (contrairement à d’autres ministres comme Pierre-Yves Dermagne pour l’Économie ou Frank Vandenbroucke pour la santé) sur laquelle s’appuyer et pas de budget pour les payer. Selon nos informations, parmi les deux experts détachés de bpost, il y a un expert conseiller pour le secteur postal et la numérisation qui est du reste également conseiller communal Groen à Asse. L’autre experte est une juriste spécialisée dans les marchés publics. La ministre leur a demandé de s’occuper du contrat de gestion par lequel bpost rend un certain nombre de services à l’État en échange d’une rémunération.

Lorsque le nouveau contrat de gestion a reçu le feu vert définitif en juillet 2021, la rémunération de bpost était de 40 % supérieure à celle de l’accord précédent. Elle est passée à environ 130 millions (hors indexation) par an (dont quelque 110 millions pour le réseau). Ce 7ème contrat ressemblait fortement au précédent avec quelques touches vertes en plus comme l’électrification du parc automobile.

”On n’y croyait pas”

Toujours selon nos informations, quand bpost a appris que le montant proposé était si élevé, ce fut la bonne surprise. “On n’y croyait pas. On s’est demandé comment la ministre avait pu convaincre la Commission européenne qu’il n’y avait pas une aide d’État”, nous explique un proche du dossier. Cela paraissait d’autant plus étonnant que les coûts des services rendus devraient plutôt être revus à la baisse en raison de l’automatisation et la digitalisation d’un certain nombre de services. C’est d’ailleurs un des points soulevés dans l’avis assez critique de l’Inspecteur des Finances rendu le 16 juin 2021. Il fait la comparaison avec le secteur bancaire qui a fortement réduit le nombre d’agences. Comme il fait le parallèle avec la SNCB qui a réduit un certain nombre de guichets. Il s’étonne aussi de certaines évaluations de dépenses, jugées trop élevées.

Ces nouvelles révélations s’ajoutent aux soupçons d’entente pour la concession pour la distribution de journaux et aux possibles irrégularités dans le cadre de la mission réalisée (en particulier celle de trésorier) par bpost pour l’État belge. Le député N-VA Michaël Freilich a écrit ce mercredi à la Commissaire européenne Margrethe Vestager, responsable de la concurrence, pour “l’inviter instamment à lancer une enquête approfondie sur ces pratiques faussant le marché avec effet immédiat, et cela compte tenu de la “gravité des derniers développements”.