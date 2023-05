La famille écologiste à nouveau sur le gril : après le "logogate", des soupçons de conflit d’intérêts au cabinet De Sutter…

Après deux semaines de polémiques, accentuées par les maladresses de son cabinet et une défense confuse, elle a remis sa démission. Avait-elle menti au parlement dans le “logogate” comme l’affirme la N-VA ? Peu importe, finalement : les dégâts sont durables pour l’image probe de sa formation politique qui prétend “laver plus blanc” que les autres.

La plaie de cette affaire est toujours ouverte et voilà que de nouvelles accusations viennent alourdir la barque de la famille écologiste… Cette fois, ce sont les verts flamands qui sont attaqués. La vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen), en charge des entreprises publiques, a employé des experts qui étaient payés par bpost. Ce procédé est légal mais, selon le Tijd, les deux collaborateurs de Petra De Sutter ont notamment été chargés de négocier… le nouveau contrat de gestion liant les pouvoirs publics et l’entreprise postale. Pour rappel, l’État fédéral est l’actionnaire principal de cette société cotée au Bel20.

Le risque d’un conflit d’intérêts saute immédiatement aux yeux… Ces experts, représentant l’autorité de tutelle mais étant payés par bpost, ont pu être partagés entre deux loyautés. Ce point est très important car il s’inscrit dans le long feuilleton de problèmes internes connus par l’entreprise.

La N-VA réclame une réunion de la Chambre “en urgence”

Petra De Sutter a assuré qu’il n’y avait pas de conflits d’intérêts au sein de son cabinet, qu’elle était prête à mettre “sa main au feu” à ce sujet. Elle n’a toutefois pas convaincu tout le monde… Ce mercredi, les commentaires sévères venant de personnalités politiques se sont multipliés. La N-VA, dans l’opposition au fédéral, s’est montrée très dure. Par communiqué, le député nationaliste Michael Freilich a fait part des “sérieuses questions” que soulève cette nouvelle affaire touchant le gouvernement De Croo. Il réclame une réunion en urgence de la Chambre afin d’entendre la vice-Première Groen (mais le parlement est en congé cette semaine).

Au sein de la majorité Vivaldi, le MR a fait part de ses inquiétudes. “Toute la clarté doit être faite sur bpost, a indiqué sur Twitter le président Georges-Louis Bouchez. Il existe aujourd’hui de trop nombreuses informations inacceptables. Cela démontre une nouvelle fois que l’État est un mauvais actionnaire !”

Au sein du gouvernement, plusieurs observateurs pointent l’imprudence du cabinet De Sutter dans l’engagement des deux experts. Certains évoquent déjà la probabilité d’une démission de la cheffe de file de Groen au sein de l’équipe De Croo. D’autres sources relativisent et appellent à la prudence : permettre aux experts d’être payés par l’administration ou l’entreprise publique dont ils sont détachés est tout à fait permis : “Il faut savoir ce qu’on veut. On nous dit que les cabinets coûtent trop cher. Alors, on passe par le détachement d’experts pour pouvoir fonctionner, mais ça ne va pas non plus…”