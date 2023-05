”L’industrie de l’énergie et les industries lourdes sont à un tournant majeur. Pour atteindre les objectifs net-zéro (neutralité carbone, NdlR), ces maillons essentiels de l’économie mondiale ont besoin de se décarboner massivement. L’hydrogène vert et ses dérivés joueront, en tant que carburants propres, un rôle clé dans la décarbonation des industries difficiles à décarboner et à électrifier”, affirment un communiqué.

”Technip Energies et John Cockerill partagent l’objectif commun d’accélérer la transition énergétique. Technip Energies s’appuiera sur plus de 60 ans d’expérience dans la réalisation de projets et l’intégration de technologies, reflétés dans sa position de leader mondial avec plus de 270 usines d’hydrogène livrées. John Cockerill s’appuiera sur son savoir-faire industriel de plus de 200 ans, son expertise en matière d’ingénierie et de fabrication, et une part de plus de 20 % du marché des électrolyseurs”, poursuit le communiqué.

guillement "L’innovation jouera un rôle déterminant dans la baisse significative des coûts et permettra la croissance rapide des marchés de l’hydrogène vert”

Améliorer la rentabilité et la compétitivité du secteur

”Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d’investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propriétaires, l’exécution du projet, l’exploitation et la maintenance. L’innovation jouera un rôle déterminant dans la baisse significative des coûts et permettra la croissance rapide des marchés de l’hydrogène vert”, affirme encore le communiqué.

”Pour jouer un rôle important dans la transition énergétique, l’hydrogène vert a besoin de solutions robustes, flexibles et compétitives, optimisées de bout en bout. Rely fournira exactement ce dont les pays, les industries et les marchés ont besoin pour décarboner des chaînes de valeur entières grâce à l’hydrogène vert. Je suis impatient de voir son formidable développement au cours des prochaines années. Je suis également heureux de l’accélération que favorisera Rely au niveau du développement du réseau de gigafactories d’électrolyseurs de John Cockerill, ce qui profitera à tous nos clients à travers le monde”, a commenté pour sa part François Michel, directeur général de John Cockerill.