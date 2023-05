Les diamants russes sur la sellette à Anvers : "Il y a des mauvais acteurs qui n’agissent pas pour le bien du secteur"

Malgré les sanctions, le marché américain serait “inondé” de diamants russes

Même si leur volume est en diminution, 21 % des diamants qui arrivaient à Anvers provenaient encore de Russie l’année dernière, selon le SPF Économie. Les Occidentaux ne sont pas sur la même ligne sur la question des pierres précieuses russes. Si les États-Unis appliquent un embargo sur les diamants bruts venus de Russie, l’Union européenne, poussée dans le dos par la Belgique, n’a pris aucune mesure restrictive. Le raisonnement européen (et surtout belge) est le suivant : un embargo aurait plus de conséquences négatives sur Anvers que sur la Russie qui pourrait vendre “facilement” ses gemmes ailleurs, et notamment aux places concurrentes de la métropole anversoise, comme Dubai ou Mumbai en Inde. “Le but des sanctions, c’est de faire mal au portefeuille de la Russie, pas de se faire mal à nous-même”, explique-t-on côté belge. Selon les diamantaires, des milliers d’emplois seraient même menacés à Anvers en cas d’embargo. Dans le milieu, on estime aussi que les sanctions américaines sont très peu efficaces : les pierres russes devenant, par exemple, officiellement des diamants indiens, une fois traitées à Mumbai. Malgré les apparences, le marché américain serait ainsi “inondé” de diamants russes depuis un an.

Comment éviter que les sanctions soient contournées ?

Le vibrant appel lancé il y a plus d’un an par le président ukrainien Volodymyr Zelensky (”La paix a plus d’importance que les diamants russes vendus à Anvers. Aidez-nous !”) aux députés belges est donc resté lettre morte chez nos décideurs. Du moins jusqu’ici. Car les lignes sont en train d’évoluer chez les Occidentaux. L’idée est désormais que ce soit le G7, le Canada, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie, soit en tout 70 % du marché mondial du diamant, qui interdisent les pierres précieuses russes sur leur propre marché. Une décision devrait d’ailleurs être prise sur le sujet lors du sommet du G7 qui se tiendra du 19 au 21 mai à Hiroshima au Japon. Du côté d’Anvers, on se prépare à ce choc, tout en mettant certaines “conditions” à cet embargo. “Si vous voulez une solution réellement efficace pour empêcher les diamants russes d’entrer sur le marché, vous avez besoin d’une solution étanche et vérifiable qui puisse déterminer l’origine d’une pierre”, explique Tom Neys, porte-parole de l’Antwerp World Diamond Centre. “Nous n’acceptons rien de moins.” Le but du G7 serait justement d’empêcher que les sanctions soient contournées, comme c’est le cas actuellement, via des “réétiquetages” de pierres russes dans d’autres pays.

Une technologie basée sur l’intelligence artificielle

Pour beaucoup, le fameux processus de Kimberley, censé éliminer du marché les diamants de sang, est ainsi dépassé. “Le procédé est basé sur de simples déclarations”, explique Pavlo Protopapa, patron de l’entreprise technologique suisse Spacecode. “Il suffit de mélanger les diamants pour ne plus connaître les origines de chacun d’entre eux.” Le Sud-Africain estime avoir trouvé une solution basée sur l’intelligence artificielle pour mettre fin aux fraudes. “Nos appareils permettent de détecter l’origine exacte de chaque diamant, son ADN, grâce à sa composition chimique et ses propriétés optiques. On travaille sur ce processus depuis longtemps, mais on a accéléré la cadence ces dernières semaines pour pouvoir commercialiser nos machines à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.” Pavlo Protopapa présente son invention comme une “bombe” pour le marché du diamant car “cela va éliminer toutes les fraudes et accroître la confiance des clients”. S’il espère que les décideurs du G7 retiendront sa technologie, M. Protopapa s’attend aussi à des résistances dans un secteur pas toujours réputé pour sa transparence. “Il y a des mauvais acteurs qui n’agissent pas pour le bien du secteur”, conclut-il.