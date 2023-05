Les éventuelles irrégularités sur les contrats publics pourraient coûter entre 25 et 50 millions à bpost

Pour rappel, “les résultats préliminaires des examens en cours ont révélé que les marges sur certains services fournis à l’État belge pouvaient ne pas être jugées acceptables sous les législations applicables et que certains de ces services pouvaient ne pas avoir été attribués conformément aux législations applicables”. Toute la question est donc bien de savoir si l’entreprise a perçu des marges trop importantes sur certains services, en particulier sur celui de caissier de l’État et de la distribution des plaques d’immatriculation.

"De bonnes performances"

Pour le reste, l’entreprise annonce un bénéfice opérationnel (Ebit) au premier trimestre “qui dépasse légèrement les prévisions”. L’EBIT ajusté du groupe atteint 77,6 millions d’euros, en baisse de 16,5 % par rapport à l’année dernière. Le total des produits d’exploitation du groupe s’élève quant à lui à 1,048 milliard, en hausse de 1 % par rapport à l’année dernière. En Belgique, l’entreprise a été confrontée à une hausse des coûts liée directement à “six indexations salariales”. Le volume du courrier continue à baisser (-8,8 %) alors que le volume de l’activité colis est en augmentation de 9,1 %. Les performances de l’activité logistique aux États-Unis (la filiale Radial) sont stables.

“Malgré des conditions macro-économiques difficiles, bpostgroup continue d’enregistrer de bonnes performances, avec une bonne exécution opérationnelle et une bonne croissance des revenus au cours de ce premier trimestre…. Malheureusement, à la suite des résultats préliminaires de notre examen de conformité des services fournis à l’État belge, bpostgroup a été rattrapé la semaine dernière par certains éléments du passé et a dû retirer ses prévisions pour 2023. Dans un souci d’intégrité et de transparence totale, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire et nous continuerons à travailler sans relâche pour gagner et conserver la confiance des parties prenantes en​ bpostgroup et les membres de son personnel. Je suis convaincu qu’en continuant à donner la priorité à la conformité, nous sortirons de cette situation plus forts et plus résilients que jamais”, souligne le CEO Philippe Dartienne.