Les voitures électriques permettent aux immatriculations de décoller : "Les ventes devraient encore croître de 35 % cette année"

Tout n’est pas pour autant rentré dans l’ordre : début avril, l’usine de Sochaux du groupe Stellantis, par exemple, avait encore dû arrêter la production pendant plusieurs jours en raison d’une pénurie de pièces détachées.

Des problèmes persistants dans la logistique de transport – la pénurie de chauffeurs de camion touche également le secteur automobile – peuvent aussi ralentir les livraisons.

Il n’en reste pas moins que le marché du neuf a retrouvé de sa superbe ces derniers temps, que ce soit en Europe où en Belgique, où les immatriculations ont progressé de quelque 40 % en avril par rapport au même mois de 2022. “Ce sont tant les marchés des particuliers que des profes­sionnels qui progressent”, souligne à ce propos la Febiac, la Fédération belge de l’automobile et du cycle. C’est en tout cas bien mieux qu’en France, où la croissance a cette fois été de 21,88 % durant le quatrième mois de l’année.

À relativiser

Des chiffres bien entendu à relativiser : avril 2022 avait été un très mauvais mois (-23,6 %) en Belgique en raison “de la pénurie de semi-conducteurs ainsi que des conséquences du conflit russo-ukrainien sur l’approvisionnement en pièces détachées des sites de production”, soulignait à l’époque la Febiac. Il faudra attendre août 2022 pour que le marché belge du neuf redresse la tête (+ 7 % sur un an) après 14 mois consécutifs de baisse. Du jamais-vu.

L’excellent mois d’avril peut-il être le reflet d’un bon Salon de l’auto ? Pas forcément. “Nos membres nous disent qu’à ce stade, ils livrent des véhicules qui ont principalement été vendus il y a 6 mois à 1 an”, précise Gabriel Goffoy, directeur de la communication à la Febiac.

Le marché européen global a lui aussi retrouvé des couleurs, dépassant en mars dernier le million de voitures vendues sur un mois pour la première fois depuis juin 2021, selon les dernières données disponibles de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). La croissance globale était alors de 28,8 %, tous pays confondus. Trois pays se démarquaient : l’Espagne (+66,1 %), l’Italie (+40,7 %) et la… Belgique (+39,9 %).

Au cours du premier trimestre, cette fois, près de 2,7 millions de véhicules neufs ont été vendus, soit une hausse de 17,9 % par rapport à l’année précédente. Et sans surprise, l’électrique est le moteur de la croissance. La hausse a été de 43,2 % sur cette période, et même de 58 % sur le seul mois de mars, pour une part de marché de 13,9 %. La croissance a même été de 132,6 % en mars aux Pays-Bas, 3e marché européen.

De manière assez symbolique, c’est la Tesla Model Y qui a été la voiture la plus vendue en Europe durant ce trimestre, affichant une augmentation de 173 % des ventes par rapport à la même période l’an dernier, avec quelque 66 000 véhicules écoulés.

Selon un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans le monde, “et les ventes devraient croître encore de 35 % cette année pour atteindre 14 millions” d’unités. L’essentiel de cette hausse est dû à un seul pays, la Chine, où près de deux voitures électriques sur trois dans le monde y sont aujourd’hui vendues.

Type de motorisation des voitures vendues en 2023 en Europe ©IPM Graphics

Infractions et greenwashing

Les particuliers et les professionnels n’ont pas été les seuls à arpenter les allées du Salon de l’auto en janvier dernier : les fins limiers de l’Inspection économique du SPF Économie ont également mis le cap sur le plateau du Heysel. Et, ô surprise, ils n’en sont pas repartis bredouilles.

Quelque 41 marques ont ainsi été contrôlées. “Dix marques n’étaient pas en ordre en ce qui concerne l’indication correcte du prix de vente. Le prix affiché ne doit par exemple pas inclure la prime de reprise et le prix doit se rapporter au modèle exact exposé”, a mentionné le SPF Économie dans un communiqué. Ces mêmes agents ont également contrôlé l’utilisation de fausses allégations environnementales (green claims) alors que les constructeurs vantaient justement leurs modèles électrifiés. Parmi ces allégations : “Help to cool the earth by 1°”, “eco-smart” ou “durable”. “Les allégations excessivement vagues ou factuellement incorrectes sont en effet interdites.” De son côté, Car Pass a détecté en 2022 0,87 % des véhicules d’occasion importés comportant une fraude au compteur, alors que ce taux était encore de 2,4 % en 2020, indique Car-Pass. En tout, 1 344 cas de fraude au compteur ont été détectés.