Digital Attraxion se donne deux ans pour atterrir… avant de mettre la clé sous le paillasson ?

Les premiers pas de Digital Attraxion (DA) remontent à 2017. À la fois structure d’accompagnement et de financement de start-up du secteur numérique, DA répondait à la volonté de différents acteurs économiques du Hainaut, dont les trois invests de la province (Sambrinvest, IMBC et Wapinvest), de mutualiser leurs ressources afin de faire émerger des jeunes pousses numériques et de faire du Hainaut, à la traîne sur ce terrain par rapport au Brabant wallon et à la région liégeoise, un écosystème numérique “durable et reconnu”.

Un succès rapide et des suspicions

La mission donnée par les trois invests et la dizaine de “petits” actionnaires de Digital Attraxion était, plus précisément, d’accompagner des start-up en phase de démarrage (early stage) afin d’accélérer leur développement et, si nécessaire, de les préparer à une première levée de fonds (pre-seed). En rejoignant DA, les start-up avaient droit à un coaching spécifique de 3 à 12 mois (marketing, recherche client, stratégie…) et à un financement sous la forme d’un prêt convertible allant, selon les dossiers, de 25 000 à 100 000 euros.

Le succès a été rapidement au rendez-vous. Après un an et demi d’activité, 56 start-up, actives dans des domaines très diversifiés (applications mobiles, places de marché, Internet des objets, Industrie 4.0, ressources humaines…), avaient été financées pour un montant total de 4,5 millions d’euros. Face à ce démarrage sur les chapeaux de roues, certains acteurs de l’écosystème numérique wallon commencèrent à suspecter Digital Attraxion d’arroser, en prêts convertibles, toutes les start-up venant frapper à sa porte. Et ce, qu’elles aient un lien ou non avec le Hainaut. Voici un an, La Libre avait d’ailleurs révélé que, sur un échantillon de 38 start-up liées à Digital Attraxion, cinq étaient basées dans le Hainaut… Les autres avaient leur siège à Bruxelles, dans le Brabant wallon, à Liège, à Namur ou même à l’étranger.

Moins de sept ans après le début de ses activités, Digital Attraxion semble être à bout de souffle. “Le modèle, basé sur l’octroi de prêts convertibles, est déséquilibré depuis le début”, explique un observateur de l’écosystème numérique wallon. “Digital Attraxion n’est qu’un centre de dépenses dans la mesure où, dès qu’une start-up sort du lot et prend de la valeur, elle se fait aspirer par l’un des trois invests qui espère réaliser une plus-value ultérieurement.” Jusqu’ici, Sambrinvest, IMBC et Wapinvest avaient remis au pot de Digital Attraxion – grâce à des fonds en provenance du gouvernement wallon et de fonds européens – dès que le bon fonctionnement de DA l’exigeait. “On évalue à plus de 15 millions d’euros le montant injecté dans Digital Attraxion.”

Le robinet des prêts a été coupé

Fin de l’année dernière, le conseil d’administration de Digital Attraxion a décidé, en toute discrétion, d’arrêter les frais. “C’est exact, confirme Xavier Bastin, président du conseil depuis 2019. La décision a été prise de mettre en place un soft landing de deux ans.” Un soft landing pour faire quoi ? “Les actionnaires de Digital Attraxion ont souhaité avoir une meilleure visibilité sur le rendement des investissements réalisés depuis 2017 dans les start-up”, répond Xavier Bastin. Pour ce faire, l’équipe de Digital Attraxion a été chargée de convertir toutes les lignes de prêt encore ouvertes en prises de participation au capital des start-up et, concomitamment, de ne plus octroyer de nouveaux prêts aux start-up. En clair, on coupe le robinet.

Pour l’équipe de Digital Attraxion, qui se compose actuellement de deux personnes, la tâche s’annonce titanesque… D’autant plus que, sur les 137 start-up numériques officiellement financées par Digital Attraxion, il resterait encore une centaine de prêts à convertir. Comment Digital Attraxion et les trois invests vont-ils s’y prendre ? Trois scénarios sont sur la table, à notre connaissance.

Premier cas de figure : la start-up est sur la voie du succès et Digital Attraxion peut alors espérer trouver un ou plusieurs investisseurs intéressés par une entrée au capital. Deuxième situation : la start-up court droit dans le mur et Digital Attraxion se voit contrainte d’enregistrer une perte de créance. Troisième cas de figure : la start-up, en phase de croissance, laisse entrevoir un futur prometteur. Dans ce cas, la créance, convertie en capital, est transférée à un des trois invests ou à une autre entité. À cet égard, il nous revient que W.IN.G., fonds géré par Wallonie Entreprendre (ex-SRIW), aurait été approché par Sambrinvest pour envisager une reprise, partielle ou totale, du portefeuille de Digital Attraxion.

Une fin annoncée par… Willy Borsus !

Du côté de Sambrinvest, on ne semble pas fort s’inquiéter de la manière dont le portefeuille existant de Digital Attraxion va être géré. “Il s’agit juste du passage d’une phase d’investissement à une phase de gestion des lignes (prêts convertibles, NdlR), ce qui est propre à la vie d’un fonds”, explique la porte-parole de l’invest carolo. Un invest qui semble davantage concentré sur sa nouvelle stratégie numérique, en cours d’élaboration, que sur le soft landing de Digital Attraxion.

Enfin, au cabinet du Vice-Président MR du gouvernement wallon, on nous indique que Willy Borsus, en charge de l’Économie et du Numérique, a bien été informé de la décision “souveraine” (sic) de Sambrinvest de finaliser tous les dossiers en cours chez Digital Attraxion, sans en accepter de nouveaux. “Ce n’est qu’à la fin de ce processus que Digital Attraxion cessera véritablement d’exister”, y précise-t-on. Les mots, à l’évidence, sont pesés.

Grégoire Dupuis remanie les troupes chez Sambrinvest

Il y a du mouvement chez Sambrinvest ! Depuis le 1er décembre, c’est Grégoire Dupuis qui a repris les commandes de l’invest carolo. Succédant à Anne Prignon (en poste durant près de 15 ans), ce jeune trentenaire, proche de Thomas Dermine (ils ont collaboré au sein de la cellule “Catch”), s’est peu exprimé jusqu’ici. “Les défis sont nombreux, avait-il tout au plus expliqué, par voie de communiqué, à l’occasion de son entrée en fonction. Les prochains mois seront mis à profit pour formaliser les priorités stratégiques du groupe pour les années à venir.” Contacté par La Libre dans le cadre de la fin programmée de Digital Attraxion, le nouveau patron de Sambrinvest n’a pas souhaité répondre à nos questions. La responsable de la communication de Sambrinvest nous a fait savoir que “la nouvelle stratégie (de Sambrinvest dans le domaine du numérique) est en cours de définition et que ce sera plutôt fin d’année”.

De mouvements, c’est surtout en interne qu’il en est question. On assiste, depuis quelques semaines, à une valse de départs et d’arrivées au sein de l’équipe de Sambrinvest. Une façon de couper le cordon avec l’ère Prignon (avec laquelle Grégoire Dupuis entretenait des relations polaires) ? Toujours est-il que la liste des départs, contraints ou pas, est déjà bien fournie. En contrepartie, plusieurs profils ont été recrutés. C’est notamment le cas d’un nouveau directeur financier (CFO) et d’un nouveau Head of Digital (appelé à succéder à Olivier Mertens, en partance pour un projet auquel il travaille depuis un bon moment). Le nouveau responsable du numérique aura pour mission de développer le portefeuille de Sambrinvest en investissant dans des entreprises numériques qui renforceront les écosystèmes prioritaires portés par Charleroi Métropole (Life Sciences, Advanced Engineering et Cleantech).