"La sécurité est clairement menacée", "c'est de la folie" : bientôt plus qu’un seul pilote aux commandes d’un avion ?

guillement "Il n’y aura plus qu’un seul pilote aux commandes pour faire face à des imprévus. C’est de la folie !”

Construire des avions autonomes

Mais quel est donc ce projet d’Airbus tant redouté par les pilotes ? Depuis des années, le constructeur européen multiplie les avancées technologiques avec un objectif en tête : construire des avions autonomes. Récemment, l’avionneur a ainsi fait atterrir un aéronef en urgence sans aide humaine. Dans la tête des ingénieurs d’Airbus, il semble clair qu’on arrivera un jour à faire voler un avion sans pilote. Le processus se fera sans doute étape par étape. Et la première escale, nommée “Project Connect” par Airbus, passe mal du côté des pilotes.

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific est la première à s’être lancée dans ce “Project Connect” dont le but est de faire voler des Airbus A350 avec des équipages “particulièrement réduits” dès 2025. L’allemande Lufthansa, dont fait partie Brussels Airlines, travaillerait également sur ce dispositif de “pilote unique”, mais ne souhaite pour l’heure pas le mettre en pratique. Le but pour les compagnies serait de faire des économies de personnel et de répondre à la pénurie de pilotes.

"De nombreuses catastrophes évitées grâce à la présence de deux pilotes"

Avec ce projet, il n’y aurait ainsi qu’un seul pilote présent, contre deux actuellement, dans le cockpit sur des vols long-courriers. En pratique, deux pilotes seraient toutefois présents dans l’avion – contre trois à quatre sur les vols à longue distance actuels – et alterneraient leurs temps de pauses. “Mais il n’y aura plus qu’un seul pilote aux commandes pour faire face à des imprévus. C’est de la folie !”, s’insurge Jason Ambrosi, président de l’Alpa, la plus grande association de pilotes au monde. Le commandant de bord de la compagnie américaine Delta évoque un lobbying “agressif” de plusieurs acteurs du secteur. “Certains veulent d’abord faire du profit avant de penser à la sécurité. Et ce juste pour gagner quelques euros par heure.” Selon Jason Ambrosi, il est impératif de garder deux pilotes dans le cockpit en même temps. “On l’a vu dans le passé : de nombreuses catastrophes ont pu être évitées grâce à la présence de deux pilotes. C’est la base de notre système de sécurité qui fonctionne depuis des dizaines d’années.”

"Comment fera-t-on si la technologie est déficiente ?"

Pour Jack Netskar, la présence humaine reste fondamentale aux commandes d’un avion. “On pense que l’intelligence artificielle, qui est tendance, va tout régler. Nous ne sommes pas de vieux grincheux qui n’acceptent pas la technologie. Au contraire, elle nous aide tous les jours, insiste le commandant de bord. Mais une machine ne vit pas le contexte d’une situation, ni n’a l’expérience d’un pilote. Comment réagira-t-elle aux imprévus auxquels nous sommes régulièrement confrontés ? Comment fera-t-on si la technologie est déficiente ?”

Selon Otjan de Bruijn, de l’association européenne des pilotes, les autorités européennes, qui auraient donné leur feu vert à ce projet, font “un pari sur la sécurité”. “Elles agissent de manière rigide en affirmant se préoccuper de la sécurité, mais c’est une tromperie, développe le commandant de bord de KLM. On a toujours travaillé ensemble, avec succès, pour améliorer la sécurité de l’aérien. Ici, il y a une rupture. La sécurité est clairement menacée si ce projet de pilote unique passe.”