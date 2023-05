"Nous facilitons le travail des recruteurs avec un scanning des CV à l'intelligence artificielle"

"Nous souhaitons nous positionner différemment sur un marché du recrutement qui reste assez classique", assure cette quadragénaire originaire de Sambreville.

Diplômée en communication, Amélie Alleman a travaillé tout d’abord comme assistante manager dans un fast-food, avant de changer complètement d’orientation et d’intégrer une société de recrutement spécialisée en IT. En 2009, elle crée sa propre société de recrutement en consultance et en IT (revendue depuis) et ensuite une deuxième dans le même domaine. Soucieuse de réinventer l’offre de recrutement, elle a lancé Betuned fin 2019.

L’envers du décor

Au départ, elle propose des vidéos de sociétés qui recrutent pour montrer aux candidats l'ADN de l'entreprise et l'envers du décor. "Nous allons dans la société et nous interrogeons le manager et les collègues avec lesquels le futur candidat sera amené à travailler. C'est intéressant pour lui car ils parlent le même langage. Cela lui permet aussi de voir directement ses futurs collègues. Il y a un côté très psychologique : 'Ai-je ou non envie de bosser avec ces gens-là ?'", explique Amélie Alleman. La vidéo permet aussi à l'entreprise de se démarquer. "Pour pouvoir recruter, il faut se différencier. Il importe de créer une marque employeur." Betuned fait d'ailleurs de la consultance dans ce domaine.

La formule plaît rapidement. Six mois plus tard, la start-up occupait déjà six personnes et comptait une vingtaine de clients. En se développant, Betuned a ajouté un deuxième service à son offre : la création de campagnes de marketing numérique afin de trouver les meilleurs profils sur les réseaux sociaux. L'idée est d'aller chercher les candidats là où ils sont avec le bon média (la vidéo, en l'occurrence) et sur le bon canal. "Par exemple, si on cherche un électricien, un soudeur ou un profil commercial junior, on va plutôt privilégier TikTok, Facebook ou Instagram. Si on recrute un profil senior en finance, on va aller sur LinkedIn. Nous payons les médias pour que ce soit les bonnes personnes qui voient la vidéo qui leur est destinée. Le marketing numérique permet de cibler les talents", précise Amélie Alleman, qui peut rechercher tous les types de profils "parce que nous allons chercher les candidats là où ils sont".

Des sites de recrutement

Reste, ensuite, à convertir ces profils en candidats potentiels pour l'entreprise. Pour cela, Betuned a lancé, il y a un mois à peine, un nouveau service : la création du site carrières des entreprises. "Nous en avons parlé à dix clients, sur la septantaine que nous avons, et six ont déjà signé", détaille Amélie Alleman. "Nous facilitons le travail des recruteurs avec un scanning des CV grâce à l'intelligence artificielle. Parmi les candidatures reçues, figure directement la liste des meilleurs profils."

Betuned offre ainsi désormais une solution globale en matière de recrutement. Les clients peuvent opter pour ces trois services ou les prendre chacun séparément.

La start-up occupe aujourd'hui quinze personnes et engage encore. "Nous avons déjà doublé sur ce début d'année le chiffre d'affaires total de l'an passé, avec 1,4 million d'euros", raconte Amélie Alleman, qui est aussi entrée dans le programme Boost du Réseau Entreprendre Bruxelles. Elle revient de trois jours de workshop durant lesquels elle a préparé le plan de croissance de la société à trois ans. Côté financement, Betuned a reçu 250 000 euros en prêt de finance.brussels et a bénéficié, fin décembre, du soutien de deux privés qui ont investi 250 000 euros au total. "Nous envisageons une plus grande levée de fonds d'ici un an ou un an et demi. À confirmer."