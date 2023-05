"Je ne demande qu'à créer des emplois en Wallonie"

L’accent sur le service après-vente

Clabots possède aujourd’hui trois magasins, à Bruxelles, Court-Saint-Étienne et Ans (surface commerciale totale : plus de 8 000 m²), pour une centaine de collaborateurs. En un peu moins de dix ans, notamment à la suite de la reprise d’une entreprise à Court-Saint-Etienne, le chiffre d’affaires est passé de 25 à 40 millions d’euros.

Forte de 380 fournisseurs, la quincaillerie pour professionnels a aussi fait de son service après-vente un argument de poids. "Nous réparons tout le matériel que nous vendons, affirme Audrey Clabots, qui insiste par ailleurs beaucoup sur la qualité du service après-vente. C'est important dans une période où la durabilité et l'économie circulaire prennent de plus en plus de place."

Au total, six personnes travaillent au quotidien à la réparation des machines. Pour Cionca, carreleur depuis quinze ans en Région bruxelloise, c'est la compétence des vendeurs qui l'a fait choisir Clabots. "Je viens presque tous les jours, parce que les produits sont bons et que je peux demander conseil", explique-t-il. Faraj, indépendant dans la construction, est, lui aussi, un convaincu de longue date. "Je viens régulièrement chercher des vis et des machines. Surtout parce que David me conseille bien, relate-t-il en souriant. On n'a pas autant de choix et d'aussi bons conseils au Brico."

"Les moyens de ses ambitions"

Mais comme pour tout acteur du secteur de la construction, les temps n'ont pas toujours été faciles pour Clabots ces dernières années. "On constate une baisse de la fréquentation en magasin, reconnaît Luc De Bruyn, le directeur financier de l'entreprise. La crise économique est passée par là et l'accessibilité difficile de notre magasin à Bruxelles n'a pas aidé." La crise énergétique a aussi obligé l'expert en outillage à faire le gros dos.

Audrey Clabots identifie une autre difficulté : "On entend chez nos clients que des projets sont postposés ou mis à l'arrêt." Alors que la Belgique doit entamer de grandes rénovations pour rendre son bâti climatiquement neutre à l'horizon 2050, il faut souvent attendre plusieurs années pour obtenir un permis. "Il faudrait franchement se donner les moyens de ses ambitions, regrette-t-elle. La complexité administrative de notre pays est aussi un vrai handicap." Y compris sur le plan environnemental, les dépenses que cela entraîne pour une PME telle que Clabots sont loin d'être négligeables.

Ambition de s’étendre contrariée

Cela étant, la société reste ambitieuse. Et veut s'étendre. Le dernier grand agrandissement de Clabots Tools date de 2015, avec l'ouverture d'un nouveau magasin de 2 300 m² à Ans, en région liégeoise. Il représente depuis l'essentiel de la croissance du chiffre d'affaires. De quoi donner des idées pour la suite, malgré le contexte économique. "Je suis vraiment à la recherche d'une opportunité en Wallonie, admet Audrey Clabots. Nous avons renouvelé notre organisation interne, notre site web, notre branding et, à l'image d'un couple qui démarre des travaux de rénovation dans sa maison, on veut toujours en faire plus."

Mais la patronne de l'affaire familiale explique constater un manque d'intérêt des instances régionales et locales. "Quand je demande un terrain, on me répond qu'on va voir ce qu'on peut faire, que les parcs d'activité économique wallons sont déjà bien remplis", témoigne-t-elle. "Pourtant, je ne demande qu'à créer des emplois, avec de la plus-value, dans une Région qui en a bien besoin", conclut Audrey Clabots.

En bref

2017 : l’entreprise, qui est fournisseur breveté de la Cour de Belgique depuis novembre 2017, est dirigée par Audrey Clabots (37 ans), arrière-petite-fille de la fondatrice de la société fondée en 1910, qui était alors une quincaillerie.