"Je veux d'abord avoir une vue d'ensemble" : la ministre De Sutter veut reporter la décharge des administrateurs de bpost

"Plusieurs enquêtes sont en cours au sein de bpost et des audits ont été lancés. Je veux d'abord avoir une vue d'ensemble sur qui savait éventuellement quoi", a expliqué la ministre. Elle juge logique "que le gouvernement, en tant que premier actionnaire de bpost, reporte la décharge des administrateurs par prudence".

Petra De Sutter souhaite également la suppression d'un deuxième point de l'ordre du jour, à savoir la nouvelle politique de bonus pour la direction de l'entreprise postale. "Pour moi, le report de la décharge va de pair avec le report d'une politique de bonus ajustée pour le management de bpost. Là aussi, il est crucial de faire la clarté d'abord."

L'entreprise postale est dans la tourmente depuis plusieurs mois à la suite de révélations sur des ententes illégales et des faux en écriture dans le cadre du marché de la distribution de journaux. Dans la foulée de ces constats, la direction a décidé de se pencher sur trois services que l'entreprise postale preste pour le compte de l'État : la gestion des comptes de l'État, la perception des amendes des contrevenants au code de la route et la collecte et délivrance des plaques d'immatriculation. Les résultats préliminaires ont révélé que les marges sur certains services fournis à l'État belge pouvaient être contraires à la loi.