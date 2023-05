Moins de nouvelles entreprises en Belgique pour la première fois depuis dix ans : "À la crise sanitaire a succédé une crise encore plus grave"

Le nombre de créations d'entreprises a baissé l'année dernière pour la première fois depuis 2012 : moins 3,5 % pour 115 645 nouvelles créations. Cette baisse était attendue, après une année record en 2021, qui "reste la deuxième meilleure année de tous les temps", a déclaré Eric Van den Broele, de GraydonCreditsafe, lors d'une conférence de presse.

Pas de rebond comme attendu

Ce qui est plus préoccupant, c'est que le nombre de créations d'entreprises a de nouveau diminué au premier trimestre 2023 (-2,7 % par rapport à l'année précédente). Les organisations d'entreprises comptaient sur un rebond, mais ce n'est pas le cas pour l'instant.

Par ailleurs, le nombre de cessations d'activité augmente rapidement : +19 % pour atteindre plus de 92 000 en 2022. Et cette tendance se poursuivra également au début de l'année 2023. Cela fait craindre que la croissance nette des entreprises, qui est tombée à 1,8 % l'an dernier, stagne, voire recule cette année.

"À la crise sanitaire a succédé une crise encore plus grave, caractérisée par des coûts élevés de l'énergie, des matières premières et de la main-d'œuvre. Ces facteurs ont créé un environnement incertain pour les entreprises. La situation n'est pas facile non plus pour les entrepreneurs établis", a déclaré Danny Van Assche, directeur de l'Unizo. Il a appelé le gouvernement à "assurer un climat d'affaires plus stable et plus sain", notamment en garantissant la stabilité des prix de l'énergie. L'éducation joue également un rôle important. Par exemple, l'Unizo propose une septième année d'entrepreneuriat après l'enseignement secondaire.