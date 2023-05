Thérapies géniques et cellulaires : BioWin est à la tête d’un projet sans précédent

guillement "On est au début d'une très belle et longue aventure pour toute une série d'indications (cancers, maladies orphelines, etc.). La Belgique a vraiment une carte à jouer."

A la suite d'un appel lancé en 2022 par le secrétaire d’État Thomas Dermine (PS), BioWin s’est associé au consortium flamand Medvia (dans lequel on retrouve de gros acteurs comme Janssen Pharmaceutica, VIB, etc.) pour déposer ce projet ATMP Hub.

Au total, 17 projets ont été introduits et c’est celui de BioWin-Medvia qui a été retenu. Le gouvernement wallon a apporté, très récemment, la garantie de son soutien financier au projet. À ce stade, la Région wallonne ne souhaite pas communiquer le montant de son intervention. Mais, si on ajoute ce qui sera apporté par la Flandre, on parle d’une cinquantaine de millions d’euros. “C’est un projet d’une ampleur qu’on n’a jamais connue jusqu’ici, explique, enthousiaste, la directrice générale de BioWin, Sylvie Ponchaut. C’est un projet très emblématique par son montant, mais aussi par son effet structurant. Il va impliquer, durant une période de 3 à 4 ans, des grandes entreprises, des PME, des centres de recherche, des sous-traitants, des académiques, des hôpitaux, … Notre objectif est de consolider tous ces acteurs, du sud et du nord du pays, autour des thérapies géniques et cellulaires”.

Une grande complémentarité entre la Flandre et la Wallonie

On considère généralement que les thérapies géniques et cellulaires vont avoir un effet aussi révolutionnaire qu’ont pu avoir les antibiotiques ou les vaccins. “On est au début d’une très belle et longue aventure pour toute une série d’indications (cancers, maladies orphelines, etc.). La Belgique a vraiment une carte à jouer. On a, sur le plan académique et clinique, des forces extrêmement grandes au nord du pays dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique. Et nous avons, en Wallonie, une expertise industrielle absolument hors pair”.

Assuré du soutien financier de la région wallonne, BioWin a lancé, il y a dix jours, un appel à projets auprès de ses membres. BioWin a déjà reçu 26 manifestations d’intérêt. “Nos entreprises ont réagi au quart de tour sur des projets extrêmement avant-gardistes, se réjouit Sylvie Ponchaut. C’est le signe qu’il y a du potentiel, des idées et une volonté d’investir, puisqu’il s’agit d’un partenariat public-privé”. Tous ces projets vont, dans une première phase, être challengés par BioWin. Ils seront, ensuite, évalués et sélectionnés par un jury international indépendant et par l’administration wallonne. In fine, c’est-à-dire en octobre, le gouvernement wallon prendra la décision finale sur l’affectation des financements.