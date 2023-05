Vamos à la "plagiat" : d’Ed Sheeran à Coldplay, pourquoi les plus grands artistes se retrouvent régulièrement devant les tribunaux

Il était poursuivi par les héritiers de Marvin Gaye, qui l’accusaient d’avoir copié le titre Let’s Get It On, sorti en 1973, et réclamaient pas moins de 100 millions de dollars. Déjà poursuivi à deux reprises pour des faits similaires (en 2016 pour Photograph et en 2017 pour Shape of You), l’auteur-compositeur britannique trouvait “insultant de dédier [sa] vie” à devenir un compositeur, tout ça pour voir ensuite son travail être décrédibilisé de la sorte.

Il est toutefois loin d’être la seule superstar de la chanson ciblée pour des faits similaires. Outre la réputation, ces affaires se chiffrent en dizaine de millions de dollars.

Cinq, six, sept et huit

Les exemples sont nombreux, et ne datent pas d’hier. Déboutés contre Ed Sheeran, les héritiers de Marvin Gaye avaient obtenu gain de cause en 2018 pour une plainte déposée contre Pharrell Williams et Robin Thicke pour leur titre Blurred Lines. C’est cette fois la chanson Got to Give it Up qui avait été supposément plagiée, selon eux. Une défaite judiciaire qui avait coûté pas moins de 5,3 millions de dollars aux interprètes du tube de l’été 2013.

Un autre cas populaire concerne l’ancien membre des Beatles, George Harrison. En 1970, il est le premier membre du groupe à classer une chanson au sommet des charts en solo, avec My Sweet Lord. Une chanson qui aurait été largement inspirée de He’s So Fine, chanson américaine écrite en 1963 par Ronnie Mack et interprétée par The Chiffons. Le juge Richard Owen avait tranché en faveur de ces derniers, confirmant qu’il était “parfaitement clair” pour les personnes entendant la chanson que, au niveau musical, “les deux chansons étaient identiques”. Des recours et discussions sur le propriétaire des droits de la chanson compliqueront encore un peu plus l’affaire. En 1981, Harrison sera finalement condamnée à verser 587 000 dollars pour plagiat.

"Les artistes ne démarrent pas d'une page blanche : ils doivent éviter toutes les chansons déjà existantes"

Autre groupe mondialement connu, Coldplay avait dû faire face à de multiples accusations de plagiat pour son hit Viva la Vida, sorti en mars 2008. Une première de la part du groupe américain Creaky Boards (pour sa chanson The Songs I Did not Write), puis une seconde du guitariste Joe Satriani (pour If I Could Fly), les deux plaignants soulignant des similitudes troublantes entre leur œuvre et celle du groupe de Chris Martin. La première plainte sera finalement retirée, Coldplay fournissant une démo du titre antérieure à la date de sortie de celle de Creaky Boards. La seconde sera réglée hors des tribunaux en 2009 par un arrangement à l’amiable dont les détails financiers n’ont pas été révélés.

Même les Black Eyed Peas ont écopé d’une sanction de 1,2 million de dollars au profit de DJ Lynn Tolliver. Leur chanson My Hump s’inspirant là aussi grandement de I Need a Freak, sortie en 1983.

Et la liste est encore longue. De manière non exhaustive, citons encore les deux accusations contre Oasis, le cas opposant Lana Del Rey et Radiohead, celui de Led Zeppelin contre Spirit, celui des Rolling Stones contre The Verve pour leur mythique Bitter Sweet Symphony, celui de Queen et David Bowie contre Vanilla Ice, celui de Artikal Sound System contre Dua Lipa, ou encore celui opposant Madonna ou compositeur belge Salvatore Acquaviva.

Un algorithme génère toutes les mélodies du monde

Les bases pour une plainte peuvent être multiples. “Les éléments qui permettent de caractériser un acte de contrefaçon sont nombreux, et peuvent recouvrir le titre, la chanson, le morceau, la mélodie, le rythme, les accords ou encore les paroles et les citations”, explique le bureau juridique parisien Beaubourg Avocats, spécialisé en droit musical.

”La ligne de démarcation entre la reproduction d’une œuvre musicale existante et une réponse à la même tendance musicale n’est pas toujours nette”, analyse pour sa part l’avocat Emmanuel Verraes du cabinet Indie Law, spécialisé dans la propriété intellectuelle, l’art, les médias et le divertissement, les TIC et la vie privée. “Compte tenu du cadre existant, il est clair que la législation sur le droit d’auteur ne parle pas de 'nouveauté' comme condition de protection, mais de 'caractère original' ou d’originalité.” Et pour trancher, il ne s’agit pas de repérer un certain nombre notes ou de secondes, mais bien de réaliser une analyse en profondeur. “Il existe différentes 'légendes urbaines' concernant un certain nombre de mesures ou de secondes, mais nous pouvons ici formellement réfuter ces légendes. Le critère est simplement qu’il s’agit d’une reproduction identique ou quasi-identique et substantielle d’une œuvre originale préexistante.” À charge à la justice de trancher.

Et si ces plaintes sont si nombreuses, c’est aussi parce que le jeu en vaut la chandelle. Les sanctions vont toutefois varier selon les législations en vigueur. En Belgique, le non-respect du droit d’auteur peut entraîner des poursuites tant civiles que pénales. Au civil, la personne lésée pourra obtenir des dommages et intérêts, la saisie des contrefaçons, ou encore la cessation : elle “a pour but de faire cesser l’infraction, sans trancher sur le fond de l’affaire”, informe un document émis par le SPF Chancellerie du Premier ministre. Sur le plan pénal, “la personne qui a utilisé une œuvre sans autorisation avec une intention méchante ou frauduleuse est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100 à 100 000 euros (quand c’est une infraction douanière, cette amende peut être encore plus élevée). Ces montants doivent également être majorés des additionnels”.

La numérisation, la multiplication des plateformes musicales et la quantité croissante de nouveaux contenus rendent aujourd’hui la tâche des compositeurs de plus en plus complexe. Face à la hantise des artistes d’être poursuivis, les avancées technologiques pourraient cependant rebattre les cartes en leur faveur. En 2020, Damien Riehl et Noah Rubin ont publié un algorithme qui a généré… 68,7 milliards de mélodies, qu’ils ont ensuite placées dans le domaine public.

L’objectif : éviter les poursuites pour plagiat et permettre de libérer la créativité des artistes. “Les artistes ne démarrent pas d’une page blanche : ils doivent éviter toutes les chansons déjà existantes”, ironisait Damein Riehl, avocat et musicien, dans une conférence TedX en janvier 2020. Si tous les experts ne partagent pas les conclusions des deux hommes, à savoir qu’ils ont couvert “toutes les mélodies existantes et qui existeront”, le projet pourrait bien tuer dans l’œuf de nombreuses poursuites à l’avenir. Et permettre aux artistes d’éviter des procès hors de prix au péril de leur créativité.